استانداردسازی و ارتقا کیفیت، قاچاق کالا را مهار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مرادی عصر سه شنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان با اشاره به انجام برنامه های فرهنگی در راستای مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرد و اظهار داشت: کمیته فرهنگی و تبلیغات این کمیسیون به ریاست صدا و سیمای همدان باید فعالانه‌تر در این امر ورود پیدا کند.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتظامی استانداری همدان افزود: دیگر نهادها و سازمان‌های عضو کمیته فرهنگی و تبلیغات نیز باید با صدا و سیما همکاری‌های لازم را داشته باشند تا شهروندان هر چه بیشتر نسبت به اهمیت حمایت و مصرف کالای داخلی توجیه شوند.

مرادی ادامه داد: عملکرد مطلوب و خروجی مؤثر فعالیت‌های کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منوط به فعال بودن تمام کمیته‌های زیر مجموعه آن است، بنابراین از تمامی اعضای کمیته‌ها به ویژه کمیته فرهنگی و تبلیغات خواستاریم که با قدرت بیشتری پیگیر برنامه‌های خود باشند.

آموزش و پرورش باید دانش آموزان را به عنوان هدایتگر خانواده ها تربیت کند

وی افزود: آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای عضو این کمیسیون باید بستر خوبی را برای هدایت فرهنگی دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان نسبت به خرید و استفاده از کالاهای داخلی مهیا سازد.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتظامی استانداری همدان بر لزوم برگزاری جلسات اعضای کمیته‌ها و ارائه نتایج کارشناسی به کمیسیون تأکید کرد و با اشاره به عضویت سازمان تبلیغات اسلامی، ارشاد و بسیج در کمیته فرهنگی و تبلیغات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی باید از پتانسیل و توان روحانیون اعزامی به مناطق مختلف در راستای اطلاع‌رسانی به مردم، تبیین شعار سال و حمایت از تولید داخلی گام بردارد.

مرادی با بیان اینکه دستورالعمل‌های مصوب کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پایه اساسی فعالیت‌های این کمیسیون است، گفت: بیشترین قاچاق کالاهای غیرمجاز بهداشتی و آرایشی توسط واحدهای صنفی بدون مجوز عرضه می‌شود که انتظار از مجمع امور صنفی این است که به این واحدها نظارت جدی‌تری داشته و به ساماندهی آن‌ها اقدام کند.

اطمینان خانواده ها به کیفیت و استاندارد کالای داخلی قاچاق کالا را کاهش می دهد

وی همچنین بر لزوم ارتقای کیفیت کالای داخلی تأکید کرد و گفت: اگر مردم به کیفیت و استاندارد کالای داخلی اطمینان لازم را داشته باشند به صورت حتم اقبال به خرید کالای خارجی کاهش یافته و قاچاق کالا نیز به خودی خود کاهش می‌یابد.

مرادی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش ارائه شده از سوی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی همدان اشاره کرد و گفت: هدف از بازرسی‌های دوره‌ای این اداره این است که وضعیت توزیع اقلام آرایشی و بهداشتی قاچاق برای قاچاقچیان و متخلفین این صنف ناامن شود.

وی در خصوص عرضه مواد دخانی در دکه‌های مطبوعاتی نیز گفت: همانگونه که به شهرداری و اداره ارشاد ابلاغ شده در دکه‌های مطبوعاتی تنها باید کار فرهنگی صورت بگیرد و هیچ گونه مواد دخانی نباید در این دکه‌ها توزیع شود.

مدیرکل دفتر سیاسی انتظامی استانداری همدان گفت: تا زمانی که ابعاد منفی خرید کالای خارجی برای مردم بازگو و تشریح نشود افزایش روزافزون قاچاق کالا ادامه خواهد داشت.