جو والتون پس از «نبولا» جایزه هوگو را هم برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این کتاب درباره دختری از یک خانواده جادوگر است که روانه یک مدرسه عادی می‌شود. این کتاب موفق شد دومین جایزه خود را به دست بیاورد.

جو والتون نویسنده ولزی پیش از این جایزه «نبولا» را نیز برای همین کتاب دریافت کرده بود. او علاوه بر این در فهرست جایزه جهان فانتزی نیز جای دارد که ماه نوامبر برنده اش را معرفی می‌کند.

والتون که از 10 سال پیش به کانادا مهاجرت کرده دیشب به عنوان برنده مهم‌ترین جایزه داستان‌های علمی تخیلی آمریکا انتخاب شد. این مراسم هفتاد و دومین دوره خود را در شیکاگو برگزار کرد.

با این حال خانم والتون تنها نویسنده زنی نیست که از او به عنوان برنده این دوره جوایز هوگو نام برده شد و کیج جانسون نیز با رمان کوتاه «مردی که روی مه پل زد» جایزه بخش رمان کوتاه را دریافت کرد و چارلی جین آندرز نیز جایزه بهترین داستان کوتاه بلند را برای «6 ماه و سه روز» از آن خود کرد.

جایزه داستان کوتاه این رقابت نیز به کن لیو برای داستانی با عنوان «نمایشگاه حیوانات کاغذی» رسید.

جایزه هوگو به نام هوگو گرینزبک ناشر و نویسنده‌ای که بنیانگذار مجله مدرن داستان‌های علمی تخیلی «امیزینگ استوریز» بود از سال 1953 اهدا می‌شود.