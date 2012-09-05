افزایش 102 فروند هواپیما در 7 سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در یادداشتی با بیان اینکه وزارت راه وشهرسازی با 171 پروژه پیش قراول وزارتخانه ها در اجرای پروژه های کلان در حوزه راه و مسکن است، به توسعه ورشد صنعت حمل و نقل در سال های اخیر اشاره کرد. متن کامل این یادداشت را در ادامه بخوانید:

"دوران کنونی کشور را دوران ساخت کشور، تلاش و مجاهدت است و باید به مباحث استراتژیک کشور بپردازیم و وزارت راه و شهرسازی شرق را به غرب و شمال را به جنوب از طریق راه، بزرگراه، ‌آزادراه و ریل متصل کند.

حوزه راه و مسکن حجم 35 درصدی در اقتصاد کشور دارد پس بر ما واجب است که کارها را با پیگیری جدی بنمائیم.

وزارت راه وشهرسازی در برنامه‌راهبردی خود ، تسریع در اتمام پروژه‌های نیمه تمام و حرکتی جهاد گونه همراه با ایثار را در توسعه زیرساختهای حمل ونقل سرلوحه امور قرار داده است.

با فعال شدن پروژه‌های مسکن مهر در اواخر سال 1388 در سطح کشور، زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم میلیون‌ها ایرانی فراهم گردید و چرخ تولید مصالح ساختمانی با سرعتی چند برابر گذشته به حرکت درآمد و با فروش تولیدات صنایع داخلی، رونق قابل توجهی در صنایع وابسته به صنعت ساختمان پدید‌آمد.

با اتخاذ سیاست حمایت از تولید و عرضه مسکن، رکورد تولید مسکن در کشور در سال 1389 شکسته شد و در شرایطی که بیشترین تعداد ازدواج در کشور نسبت به سال‌های گذشته صورت پذیرفت، تعداد واحد مسکونی تولیدی کشور از تعداد متقاضیان (ازدواج‌ها صورت گرفته) فراتر رفته و بخشی از نیاز انباشته مسکن در سنوات قبل را نیز جبران کرد.

در حوزه اشتغال نیز احداث هر 69 متر مربع ساختمان موجب ایجاد یک فرصت شغلی مستقیم می‌شود و احداث حدود 5.1 میلیون واحد مسکونی با وسعتی در حدود 150 میلیون متر مربع موجب تثبیت شغل برای 2.2 میلیون ایرانی شاغل در این بخش به ‌طور مستقیم شده و بیش از 120 رشته صنعتی در بخش صنعت را رونق بخشیده است. همچنین نتایج سرشماری سال 1390 نیز مؤید توفیقات بخش مسکن است.

آمار متوسط تولید واحد مسکونی در سال 1375 تا 1385 بیانگر تولید سالیانه حدوداً 500 هزار واحد مسکونی در این سال‌ها می‌باشد، حال آن‌که رقم متوسط تولید طی سال‌های 1385 تا 1390 سالیانه حدود یک میلیون واحد مسکونی بوده است.

در طی سال‌های 85 تا 90 مجموعاً چهار میلیون و 120 هزار واحد مسکونی در کشور در قالب طرح مسکن مهر در دست احداث بوده است که از این میزان یک میلیون و 870 هزار واحد مسکونی سهم روستاها و دو میلیون و 250 هزار واحد مسکونی سهم شهرها بوده است.

از این تعداد واحد مسکونی در دست احداث تا پایان سال 1390 مجموعاً 400 هزار واحد مسکونی شهری و یک میلیون و 370 هزار واحد مسکونی روستایی به بهره‌برداری رسیده و در سال 1391 نیز به حول و قوه الهی یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی شهری و 300 هزار واحد مسکونی روستایی به بهره‌برداری خواهد رسید و ان‌شاء‌الله در سال 1392 نیز 650 هزار واحد مسکونی شهری و 200 هزار واحد مسکونی روستایی به مردم عزیز کشور تقدیم خواهد شد.

بدیهی است این تعداد واحد مسکونی در قالب طرح‌های 99 ساله، خودمالک و تعاونی از سوی انبوه‌سازان و سازندگان حرفه‌ای مسکن و عموماً به روش صنعتی و با استفاده از تسهیلات مسکن مهر تولید شده و واحدهای مسکونی احداثی توسط بخش خصوصی با منابع مالی بجز تسهیلات مسکن مهر در این آمار اعلام نشده است.این آمار نشان می‌دهد که تا سال 1392 حدود 27 درصد از کل واحدهای مسکونی موجود در کشور در سال‌های 85 تا 90 تولید شده است.

افزایش تصویب طرح جامع شهری از 80 شهر در سال 84 به 205 شهر در سال 90 ( دویست درصد رشد سالیانه)، بهره برداری از 90 پروژه بیمارستانی با 6500 تخت طی هفت سال اخیر (65 درصد بیشتر از عملکرد دو دولت‌ پیشین) عملکرد دولت‌های نهم و دهم است.

همچنین بررسی چندین مصداق عملکردی در حوزه راه و ترابری و مقایسه آن با سال های گذشته نیز می تواند همت بلند مدیران و کارکنان وزارت راه وشهرسازی را نشان دهد.

افزایش 102 فروند هواپیما به ظرفیت ناوگان هوایی کشور ( رشد متوسط 312 درصدی سالیانه نسبت به سال‌های 76 تا 84) و برقراری یک میلیون و 190 هزار پرواز در هفت سال گذشته (رشد 60 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل)، حذف 6345 نقطه پرحادثه از جاده های کشور و کاهش 9.1 درصدی تلفات رانندگی برون شهری و روستایی از جمله عملکرد دولت‌های نهم و دهم در وزارت راه وشهرسازی بوده است، این در حالی است که در سال 90 نسبت به 89 شاهد کاهش 13 درصدی تلفات رانندگی بودیم.

رشد 76 درصدی میزان جابه جایی بار و رشد 22 درصدی جا به جایی مسافر و رشد 138 درصدی ترانزیت کالا نسبت به سالهای 76 تا 84 واحداث بیش از1000 کیلومتر آزادراه در دولت نهم و دهم (متوسط رشد 137 درصدی سالیانه نسبت به سالهای76 تا 84)، 8600 کیلومتر بزرگراه (رشد 240 درصدی) و 2200 کیلومتر راه آهن (خطوط اصلی و فرعی) از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

همچنین رشد 136 درصدی سالیانه در زمینه توسعه واگن مسافری، 81 درصدی در واگن باری و 167 درصدی لکوموتیو نسبت به سال های 76 تا 84، افزایش ظرفیت بنادر تجاری از 45 میلیون تُن در سال 84 به 58 میلیون تُن و نیز ارتقای ظرفیت کانتینری بنادر تجاری به سه میلیون و 825 هزار TEU با 240 درصد رشد متوسط سالانه از فعالیتهای وزارتخانه بوده است.

طرح «مهرماندگار» یکی از دیدگاه‌های ارزشمند رئیس‌جمهور بود که ایشان در پیام نوروزی سال 91 خود برای مردم کشورمان مد نظر قرار داد. براساس این طرح ملی قرار است 800 پروژه نیمه‌ تمام در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی که به‌گونه‌ای افزایش رفاه عامه مردم را در پی دارد تکمیل شود.

البته دولت دهم نیز عزم خود را جزم کرده با حداکثر استفاده از ظرفیتهای موجود، انجام این حرکت عظیم ملی و تاریخی برای افزایش خدمتگزاری به آحاد جامعه را در کارنامه فعالیتهای خود به ثبت برساند و وزارت راه وشهرسازی با 171 پروژه پیش قراول وزارتخانه ها در اجرای پروژه های کلان در حوزه راه و مسکن است که می تواند در افزایش تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تاثیر بسزایی داشته باشد.

در حوزه‌های مختلف زیربناهای حمل‌ونقل کشور از جمله ریلی، راه‌آهن‌های قزوین به رشت به طول 164 کیلومتر ، تهران- همدان به طول268 کیلومتر ، بخش ایرانی راه‌آهن خواف- هرات به طول 77 کیلومتر و تهران- همدان به طول 257 کیلومتر را می‌توان نام برد.

همچنین آزادراه ساوه- همدان به طول 180 کیلومتر، بخش انتهایی آزادراه زنجان- تبریز به طول 17 کیلومتر، آزادراه کنار گذر شمالی مشهد به طول 72 کیلومتر، قطعه 4 آزادراه تهران- شمال را باید مد نظر قرار داد.

البته در این روند بزرگراه‌های سیرجان- بندرعباس به طول 320 کیلومتر، انار- سیرجان به طول 97 کیلومتر، فیروزکوه- قائمشهر، تکمیل بزرگراه تهران- فیروز کوه- قائمشهر، اتمام بزرگراه گرگان- بجنورد- مشهد به طول 83 کیلومتر، بزرگراه کمربندی جنوبی بومهن- رودهن و پایان اصلاح قطعه اول مسیر گردنه امامزاده هاشم در جاده‌هراز به‌طول حدود 5 کیلومتر (واریانت امامزاده هاشم) از جمله پروژه‌هایی به شمار می‌‌آیند که در سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

در بین پروژه‌ها افتتاح و بهره‌برداری از قطعه چهار آزادراه تهران-شمال در سال جاری، اتمام قطعه نخست این پروژه در سال آینده و تعیین تکلیف نهایی دو قطعه میانی و آغاز عملیات اجرایی آنها نیز مؤیدی بر اهتمام وزارت راه و شهرسازی برای توسعه زیرساختها و اتمام پروژه‌های نیمه تمام دارد.

اگرچه با افتتاح پروژه‌های مذکور بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام دولت‌های گذشته، توسط دولت دهم به اتمام خواهد رسید اما این مسئله می‌تواند نقطه‌عطف و سنگ‌بنایی از عزم دولت برای تداوم خدمتگزاری به مردم ایران به‌شمار آید.

همچنین تلاش بر این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از تمام منابع مالی که اعتبارات قابل استفاده را به چند برابر برساند؛ استفاده کنیم تا بتوانیم در تسریع اتمام پروژه‌ها موفق باشیم.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که اگرچه با تلاش و مجاهدت امور به پیش می رود اما توجه مسئولان عالی رتبه به ویژه مقام معظم رهبری به انجام امور وظیفه وزارت راه وشهرسازی را دو چندان می کند به طوری که مقام معظم رهبری در دیدار اعضای محترم هیأت دولت ضمن اشاره به عبور سریع فرصتهای خدمت، دولت را به مغتنم شمردن یک سال باقی مانده از عمر دولت دهم توصیه و خاطرنشان کردند که در همین یک سال نیز می شود کارهای بسیار مهم و بزرگی انجام داد.

ایشان، سال آخر فعالیت دولت دهم را از لحاظ شیرازه بندی کارها نیز مهم دانستند و به هیأت وزیران تأکید کردند که شما به پرکاری مشهور هستید همین ویژگی را با جدیت و تا لحظات آخر فرصت خدمت به مردم و کشور، حفظ کنید.

رهبر معظم انقلاب، در تشریح برخی نقاط قوت دولت به کارهای وسیع عمرانی در مناطق مختلف کشور اشاره کردند و پیش از این در حرم رضوی در آغاز سال 91 فرمودند «در زمینه‌ى خدمات اقتصادى، ده‌ها هزار خانه و مسکن ساخته شد و در اختیار مردم قرار گرفت. این آمارها، آمارهاى بزرگى است؛ آمارهاى مهمى است. مسکن روستایى ساخته شد، جاده‌ها ساخته شد، بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها ساخته شد. اینها طلیعه‌ى دهه‌ى پیشرفت و عدالت است.»

حال توجه به این سخنان می تواند وظیفه سنگینی در سازندگی کشور و حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی بر دوش مدیران وزارت راه وشهرسازی باشد."