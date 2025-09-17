۶۲۰۰ واحد مسکن ملی در مازندران در دست ساخت است

علی سالار در گفتگو با خبرنگار مهر از دستاوردهای چشمگیر این اداره در زمینه توسعه مسکن و زیرساخت‌های شهری در دوران مسئولیت خود خبر دا و با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در استان مازندران، به ویژه در حوزه مسکن، تاکید کرد که در دوران مسئولیتش توانسته‌اند پروژه‌های بزرگ مسکن را با هدف تأمین خانه برای اقشار مختلف مردم به مرحله اجرا برسانند.

وی همچنین به پروژه‌های زیرساختی مهمی که در مسیر توسعه مسکن و عمران شهری در مازندران صورت گرفته اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهمی که در راستای تسهیل شرایط زندگی مردم استان انجام شد، الحاق ۵۰ هکتار به محدوده فرودگاه برای ایجاد پروژه‌های مسکونی جدید بود و این اقدام به‌ویژه در راستای توسعه و گسترش زیرساخت‌های لازم برای تأمین مسکن به‌موقع و با کیفیت بود.

دیوسالار گفت: هدف این است که تا پایان دولت چهاردهم، شش هزار و ۲۵۰ واحد مسکونی در استان‌های مختلف به بهره‌برداری برسد که تا کنون ۴۵۰ واحد آن به مردم تحویل داده شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: برای تحقق این اهداف بزرگ، همکاری مستمر و همدلی بین دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران ضروری است تا بتوانیم گام‌های بلندتری در مسیر توسعه و بهبود شرایط زندگی مردم برداریم.