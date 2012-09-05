  1. استانها
  2. قزوین
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

عسگری خبر داد:

کشف کالا و ماشین آلات قاچاق در قزوین

کشف کالا و ماشین آلات قاچاق در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی استان قزوین، از کشف کالا و ماشین آلات قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربان عسگری در این باره اظهارداشت: با تلاش ماموران پلیس آگاهی قزوین سه هزار و 750کیلوگرم پودر کیک، سه دستگاه ماشین آلات کشاورزی قاچاق کشف و ضبط شد.
 
وی افزود: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قزوین روز گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزادراه قزوین، زنجان به یک دستگاه کامیونت مشکوک و خودرو را متوقف کردند.
 
معاون اجتماعی فرماندهی استان قزوین بیان کرد:‌ در بازرسی از خودرو تعداد 150 کیسه 25 کیلوگرمی پودر کیک خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.
 
عسگری یادآورشد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قزوین در اقدامی دیگر به یک دستگاه کامیون حامل ماشین آلات کشاورزی مشکوک و خودرو را متوقف کردند.
 
وی عنوان کرد: در این اقدام سه دستگاه ماشین کشاورزی چاپر خارجی فاقد مجوز گمرک کشف و برای سیر مراحل قانونی به اداره گمرک این استان تحویل داده شد.
 
کد مطلب 1689640

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها