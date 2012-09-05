به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پیله ور ظهر چهارشنبه در بازدید از پروژه گازرسانی به کارخانه کاشی کوثر، ضمن ابراز رضایت از روند انجام کار، پیشرفت این پروژه را 57 درصد اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد افزود: احداث خط تغذیه به طول سه هزار و 600 متر در مراحل پایانی بوده و ساخت ایستگاه تقلیل فشار( CGS ) به ظرفیت 20 هزار متر مکعب بر ساعت در حال انجام است.

پیله ور، اعتبار این پروژه را بالغ بر 10 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی همچنین در بازدید از پروژه گازرسانی به مسکن مهر ابرکوه ضمن اعلام رضایت از پیشرفت و مراحل کار این پروژه عنوان کرد: با اجرای 14 هزار متر شبکه و با هزینه ای بالغ بر 8 میلیارد ریال مسکن مهر ابرکوه به شبکه گاز طبیعی متصل خواهد شد.

وی بیان داشت: با بهره برداری از این پروژه، هزار و 450 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

پیله ور همچنین با ارائه گزارشی از مراحل کار و میزان پیشرفت پروژه گازرسانی به خضرآباد و روستاهای تابعه اظهار امیدواری کرد: این پروژه تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

وی در تشریح این پروژه گفت: گازرسانی به شهر خضرآباد و 19 روستای تابع در شهرستان صدوق از مصوبات سفر هیئت دولت به استان یزد است که با احداث 97 کیلومتر شبکه و نصب و راه اندازی سه ایستگاه تقلیل فشار و یک ایستگاه حفاظت از زنگ در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد افزود: عملیات گازرسانی به خضرآباد و روستاهای تابعه بیش از 73 درصد پیشرفت اجرایی داشته و 60 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.