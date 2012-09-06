سیستان بار دیگر انبار غله ایران شود

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی ظهر پنجشنبه در جمع سران طوایف و معتمدان و ریش سفیدان شهرستان مرزی هیرمند اظهار داشت: شهرستان مرزی هیرمند از توانمندی های بالایی در زمینه کشاورزی و مبادلات مرزی برخوردار است و باید برای شکوفایی و بهره برداری مناسب از این ظرفیت ها و فرصت ها نهایت تلاش صورت گیرد.

وی به وجود بازارچه های مرزی میلک و گمشاد اشاره کرد و گفت: این بازارچه ها از دیگر توانمندی های شهرستان مرزی هیرمند است و فعال سازی آنها و ایجاد چند بازارچه جدید و منطقه اقتصادی میلک از جمله برنامه های اولویت دار استان است.

وی افزود: بعد از راه‌ اندازی، تاسیس و بهره‌ برداری از بازارچه ‌ها نظارت نیز باید بر آنها اعمال شود.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: مرز برای مردم سیستان و به ویژه هیرمند یک فرصت طلایی بسیار خوبی است که باید از آن به درستی بهره‌ برداری شود.

وی به اشتغال جوانان و بیکاری که دغدغه اصلی مردم و مسئولان است پرداخت و گفت: در زمینه ایجاد اشتغال جوانان منطقه همه باید تلاش کنند تا بسترسازی های لازم صورت گیرد.

وی از سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های دست اندرکار از جمله گمرک، بازارچه های مرزی و تعاونی های مرزنشینان خواست در زمینه صادرات محصولات تولیدی به کشور همسایه برنامه ریزی و اقدام لازم را انجام دهند.

نارویی در زمینه واردات دام از مرز نیز اظهار داشت: دام ‌هایی که وارد استان می ‌شوند تا زمانی که نیاز سیستان و بلوچستان برطرف نشده حق خروج از استان را ندارند.

وی گفت: شیعه و سنی در این استان برادر و همدل هستند و به هیچ یک از دشمنان و بدخواهان ملت و نظام اسلامی ایران اجازه ایجاد اختلاف و رخنه در صفوف به هم فشرده خود را نمی دهند.

محمد گمرکی زاده فرماندار شهرستان هیرمند نیز در این دیدار افزود: وجود 110 کیلومتر مرز مشترک با دو استان نیمروز و فراه افغانستان موقعیت و شرایط ویژه ای را برای این شهرستان به وجود آورده است.

استاندار سیستان و بلوچستان در دومین روز سفر به منطقه سیستان پس از ورود به شهرستان مرزی هیرمند با خانواده شهدا و معتمدان و ریش سفیدان قبایل و طوایف این شهرستان مرزی دیدار کرد.