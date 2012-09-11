300 گروه جهادی به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام می شوند

محمد زهرائی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از 150 گروه جهادی به مناطق مختلف استان اعزام شده است، اظهارداشت: پیش بینی می شود تا پایان امسال 300 گروه جهادی به مناطق محروم استان اعزام شوند.

وی تعداد گروه های جهادی میهمان به خراسان جنوبی را شش گروه تا پایان امسال برشمرد و بیان کرد: تاکنون چهار گروه در استان فعالیت کرده و تا پایان سال نیز دو گروه میهمان به استان اعزام خواهد شد.

سهمیه 17 هزار نفر روز گروه های جهادی در سال جاری

زهرائی تعهد گروه های جهادی امسال را 17 هزار نفر روز اعلام کرد و اظهارداشت: از این تعداد سهمیه دانشجویی دو هزار نفر روز و اردوی محلات 15 هزار نفر روز است.

وی به عملکرد جهاد سازندگی در سال های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: در سال 89 میزان تعهد این مجموعه 350 هزار نفر روز بوده که دو برابر این رقم تحقق یافته و به 780 هزار نفر روز رسیده است.

زهرائی همچنین از انجام 813 هزار نفر روز در سال گذشته توسط گروه های جهادی اعزامی به مناطق خبر داد و گفت: در این راستا 198 گروه جهادی فعالیت کردند.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی اضافه کرد: از این تعداد 137 گروه محلات و 61 گروه دانشجویی بوده است.

وی همچنین تعداد گروه های میهمان جهادی اعزام شده به استان را در سال گذشته چهار گروه ذکر کرد و گفت: گروه های میهمان از دانشگاه های تهران، امیرکبیر، امام صادق(ع) و صنعتی شریف بوده است.

زهرائی شناسنامه دار کردن گروه های جهادی را از جمله برنامه شاخص جهادسازندگی در سال جاری عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا گروه های جهادی ساماندهی و مدیریت می شوند.

وی مباحث سواد آموزی، روشهای نوین کشاورزی، آموزش های فنی و حرفه ای، ترویج زکات، ترویج وقف و ... را از مهمترین موضوعات مورد نیاز در روستاها دانست که گروه های جهادی در این راستا اقدام می کنند.

وجود 87 قنات سیل زده در استان

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی از وجود 87 قنات سیل خورده در استان خبر داد و گفت: به دلیل جایگاه ویژه کشاورزی در استان باید قنوات استان احیا و مرمت شود.

زهرائی با اشاره به اینکه مرمت قنوات نیز از دیگر فعالیت های گروه های جهادی است، افزود: در این راستا باید اعتبار مورد نیاز در حوزه آب و مرمت قنوات از سوی مسئولان تامین شود.

وی خشک شدن مزارع، افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها و خالی شدن روستاها را از دیگر مشکلات قنوات تخریبی ذکر کرد.

اجرای191 پروژه در قالب مهر ماندگار

زهرائی همچنین از اجرای 191 پروژه مهر ماندگار توسط بسیج سازندگی در استان خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان پیش بینی شده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی به اختصاص سه میلیارد تومان اعتبار از محل ماده 12 حوادث توسط شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در سال جاری خبر داد و گفت: با تفویض استاندار تنها یک میلیارد تومان به بسیج سازندگی تخصیص یافته است.