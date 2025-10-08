به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی صبح چهارشنبه در نشست خبری مشترک با دانشگاه بیرجند با اشاره به اهمیت پیوند میان علم و تجربه در حوزه مدیریت منابع آب بیان کرهمیش ملی هیدورلیک ایران و همایش ملی قنوات هفتم و هشتم آبان برگزار می شود.
رئیس بسیج سازندگی کشور گفت: در این رویداد، از یک سو اساتید دانشگاه با مقالات علمی خود حضور دارند و از سوی دیگر، مقنیان و فعالان میدانی بهعنوان مجاهدان خاموش زیرزمین، تجارب عملی خود در احیا و مرمت قنوات را به اشتراک میگذارند.
زهرایی افزود: این همایش میتواند الگویی مؤثر برای تلفیق علم و عمل در مدیریت منابع آب کشور باشد.
وی افزود: در کشوری که با پدیده کمآبی مواجه است، مدیریت منابع آب دیگر یک تشریفات اداری نیست، بلکه ضرورتی حیاتی و اولویتی ملی است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: امیدواریم سایر دستگاههای اجرایی نیز با الگو گرفتن از این رویکرد، بتوانند پیوند میان دانش و تجربه را در جهت منافع مردم و توسعه پایدار برقرار کنند تا کشور از بحران آب مصون بماند.
بحران آب و جمعیت؛ دو چالش راهبردی کشور
سردار زهرایی اظهار کرد: اگر دو بحران اساسی آینده کشور را بخواهیم نام ببریم، یکی بحران جمعیت و دیگری بحران آب است. نرخ ازدواج، طلاق و سالخوردگی جمعیت نشان میدهد که اگر اقدامی جدی انجام ندهیم، در آیندهای نهچندان دور با بحران جمعیتی مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: اما در حوزه آب، باید بپذیریم که وارد یک جنگ تمامعیار شدهایم؛ جنگی که شاید ملموس نباشد، اما آثار آن در تمامی عرصهها مشهود است.
زهرایی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای راهبردی کشور در مدیریت آب افزود: متأسفانه در سیاستگذاریهای کلان حوزه آب، دچار خطاهای استراتژیک بودهایم؛ از بیتوجهی به چاههای غیرمجاز گرفته تا تمرکز صرف بر توزیع آب مشاهده شده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد:یکی از اشکالات اساسی ما این است که هیچگاه با پیشفرض کمآبی وارد حوزه مدیریت آب نشدهایم.
زهرایی ادامه داد: اگر بپذیریم که کمآب هستیم، تمام نظام بودجهریزی، برنامهریزی و حتی پژوهشهای دانشگاهی باید با این پیشفرض شکل بگیرد. این نگاه میتواند مسیر تصمیمگیریها را اصلاح کند.
وی با تأکید بر نقش تاریخی مقنیان ایرانی در مدیریت آب زیرزمینی اظهار کرد: تاریخ آب این سرزمین را مقنیان ساختهاند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور یادآور شد: قناتهای دو طبقه در خراسان جنوبی یا سازههای تغذیهای زیرزمینی، نمونههایی از مهندسی تجربی ایرانیان است که باید با مبانی علمی پیوند یابد.
زهرایی بیان کرد: امیدواریم از دل این تعامل، الگوهای علمی و عملی قابل اجرا برای احیای قنوات و مدیریت منابع آب استخراج شود تا به برکت تلاش مشترک همه نهادها، مردم خراسان جنوبی و کشور عزیزمان از ثمرات آن بهرهمند شوند.
نظر شما