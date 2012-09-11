شورای شهر اردبیل به برخی ابهامات پاسخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل ظهر سه شنبه در این جلسه با اشاره به انتقادات صورت گرفته در خصوص حضور آتش نشانان اردبیل با لباس فرم در استقبال از استاندار اردبیل گفت: کارمندان آتش نشانی که با لباس فرم از استاندار جدید اردبیل استقبال می کردند خارج از شیفت اداری بودند که این کار آنها قابل تقدیر بود.

حجت الاسلام محمدرضا سرداری با بیان اینکه حضور آتش نشانان با لباس فرم سبب شده که برخی مردم احساس کنند آتش نشانان اداره را رها کرده و در استقبال شرکت کرده بودند، تصریح کرد: هیچ یک از آتش نشانان در شیفت کاری نبودند.

وی اضافه کرد: برخی خبرنگاران در گزارش خود اعلام کرده بودند که شهرداری و شورای شهر تمامی تابلوهای سطح شهر را خالی کرده و بنر تبریک نصب کرده بودند که من به عنوان رئیس شورای شهر این اظهارات را رد می کنم.

رئیس شورای شهر اردبیل با بیان اینکه تعداد بنرهای تبریک شورای شهر و شهرداری برای استاندار جدید به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید، ادامه داد: مبلغی بالاتر از هزینه یک مراسم عادی از بیت المال توسط شهرداری و شورای شهر خرج نشده بود و مردم کاملا خودجوش از استاندار استقبال می کردند .

نصب بنرهای تبریک حرکت مردمی بود

یکی از اعضای شورای شهر اردبیل نیز با اشاره به کارنامه قابل قبول استاندار اردبیل در زمان شهرداری اردبیل تصریح کرد: استاندار اردبیل در چهار سال سکانداری خود در شهرداری اردبیل امتحان خود را پس داده و انتظار داریم در یک سال از عمر دولت شاهد تغییر و تحولاتی در چهره استان باشیم.

جواد قرآن نویس با اشاره به اتمام عمر دولت دهم در یک سال آینده گفت: یک سال از عمر دولت باقی مانده است که امیدواریم از استاندار جدید اردبیل در این یک سال بیشتر بهره مند شویم.

وی با انتقاد از عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی شهرداری اردبیل در مورد هزینه بنرهای تبریک افزود: هزینه تمامی بنرهای نصب شده در سطح شهر توسط اصناف و بازاریان پرداخت شده بود اما شهرداری در این خصوص اطلاع رسانی نکرد.

شورا از همکاری با خبرنگاران استقبال می کند

سخنگوی شورای شهر اردبیل نیز در این جلسه با بیان اینکه شورای شهر برای همکاری با مطبوعات استقبال می کند، گفت: استقبال شورای شهر از خبرنگاران کم سابقه است و خبرنگاران باید واقعیتهای جامعه را انتشار دهند.

سالار شاکر با بیان اینکه مطبوعات چشم و گوش جامعه هستند، تصریح کرد: از مطبوعات و رسانه های انتظار می رود از انتشار اخباری که موجب برخی ابهامات می شود، خودداری کنند.