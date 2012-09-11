وعده دو ماهه برای بستن پرونده جاده مرگ/ ضرورت تسریع در انجام پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، جاده بروجرد - اشترینان - ملایر یکی از حادثه خیزترین محورهای مواصلاتی استان لرستان است که مطابق آمارها به طور ماهانه در این محور بر اثر تصادفات جاده ای جان چندین نفر از مسافرین گرفته می شود و بسیاری از تصادفات خونین بروجرد در همین محور به وقوع می پیوندد.

این در حالیست که با توجه به مخاطراتی که این محور برای مردم شهرستان بروجرد داشته است کار تعریض آن با پیگیری مسئولان آغاز شد ولی متاسفانه روند کار در این زمینه همچنان کند است.

عملیات احداث چهار خطه بروجرد - اشترینان در دو فاز عملیاتی در قالب فاز اول از بروجرد تا اشترینان و فاز دوم از اشترینان تا روستای دهریز در حال حاضر در دست عملیات زیرسازی برای آسفالت است.

تصادف رخ داده در محور بروجرد - اشترینان

این در حالیست که با توجه به خطرناک بودن این محور و تردد فراوان در آن باید زمینه تسریع در عملیات اجرایی این پروژه فراهم شود زیرا محور بروجرد - اشترینان - ملایر به عنوان شریان اصلی مواصلاتی بروجرد با استانهای همجوار از جمله همدان محسوب می شود و باید از امنیت کامل برای مسافران برخوردار باشد.

با این تفاسیر در سفر ششم مهرماه سال گذشته وزیر راه و شهرسازی به دنبال انتشار گزارش خبرنگار مهر علی نیکزاد از محور یاد شده بازدید و وعده کرد که اعتبار مورد نیاز برای تعریض و بهسازی این محور تامین شود که این وعده وزیر محقق شد تا مسئولان از بهره برداری این محور حتی زودتر از هفته دولت سالجاری خبر دهند.

این در حالیست که علی رغم تزریق اعتبار همچنان روند اجرای پروژه رضایت بخش نیست تا این پروژه به هفته دولت سالجاری نیز نرسد و در آخرین اظهار نظر متولیان امر دو ماه دیگر به وعده های خود اضافه کنند.

در این راستا در بازدیدی که استاندار لرستان از این پروژه داشت بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی تعریض محور بروجرد - اشترینان تاکید کرد.

حبیب الله دهمرده خواستار سرعت بخشیدن به کار اجرای پروژه شد و بیان داشت: این پروژه به طول 18 کیلومتر در 2 قطعه 8 و10 کیلومتری درحال اجراست.

وی با بیان اینکه این پروژه هم اکنون حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ابراز امیدواری کرد که محور بروجرد - اشترینان هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.

شهرام ملکی مدیر کل راه و شهرسازی لرستان نیز در این باره گفت: در حال حاضر در هر دو قطعه نیمی از طول مسیر زیر سازی و آسفالت شده و نیم دیگر آن در حال اتمام زیرسازی است.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از تائید فنی عملیات آسفالت این پروژه انجام می شود، یادآور شد: پیش بینی می شود تا 2 ماه دیگر این پروژه به طور کامل به اتمام و بهره برداری برسد.

به هر روی امید می رود وعده دو ماه دیگر حداقل این بار به سرانجام برسد تا مردم شاهد حذف جاده مرگ از محورهای مواصلاتی شهرستان بروجرد باشند.