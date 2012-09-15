پیشرفت 60 درصدی فولاد ازنا/ فاز اول خرداد 92 به بهره برداری می رسد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند احداث مجتمع فولاد ازنا اظهار داشت: عملیات اجرایی مجتمع فولاد ازنا از سال 85 شروع شده است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی این مجتمع بیان داشت: در حال حاضر فاز اول مجتمع فولاد ازنا دارای پیشرفت فیزیکی 60 درصد است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به میزان سرمایه گذاری کل این مجتمع بیان داشت: کل سرمایه گذاری این مجتمع 406 میلیارد تومان است.

بیرانوند همچنین با اشاره به میزان اشتغالزایی مجتمع فولاد ازنا تصریح کرد: میزان اشتغالزایی مستقیم این مجتمع تولیدی یک هزار و 160 نفر است.

وی با اشاره به محصولات مجتمع فولاد ازنا ادامه داد: محصولات این مجتمع شامل ورق با تولید سالانه 1.2 میلیون تن و فولاد با تولید سالانه 7 دهم میلیون تن است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان همچنین با اشاره به میزان تسهیلات تصویب شده برای پرداخت مجتمع فولاد ازنا ادامه داد: تسهیلات ارزی مصوب شده برای این مجتمع 185میلیون دلار و تسهیلات ریالی نیز 30 میلیارد تومان است.

بیرانوند تصریح کرد: تا کنون مجتمع فولاد ازنا از این میزان تسهیلات بیش از 161 میلیون دلار تسهیلات ارزی و 13.5 میلیارد تومان تسهیلات ریالی دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه ساخت این پروژه در دو فاز پیش بینی شده است، گفت: راه اندازی فاز اول مجتمع فولاد ازنا جزء پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته و در حال حاضر دارای پیشرفت 60 درصدی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان زمان بهره برداری از فاز اول مجتمع فولاد ازنا را خرداد ماه سال 92 عنوان کرد.

بیرانوند با اشاره به اینکه فاز دوم مجتمع فولاد ازنا نیز سال 94 به بهره برداری می رسد، گفت: فاز اول این مجتمع با تولید ورق و اشتغالزایی 750 نفر و سرمایه گذاری 221 میلیارد تومان در حال ساخت است.

وی افزود: در صورت پرداخت تسهیلات مورد نیاز به مبلغ 30 میلیارد تومان مجتمع فولاد ازنا تا خرداد ماه سال آینده و با توجه به اینکه جزء پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته تا پایان دولت دهم به بهره برداری خواهد رسید.