برداشت پسته در گناباد 30 درصد افزایش دارد/ فراوری پسته در 5 مرکز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر جاهدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گناباد اظهار داشت: در شهرستان گناباد سه هزار و 500 هکتار باغ پسته وجود دارد و انواع آن پسته فندقی، کله قوچی، اکبری و بادام است.

وی با بیان اینکه از باغهای پسته گناباد دو هزار هکتار بارور هستند افزود: امسال در 800 هکتار از باغهای آستان قدس رضوی در گناباد نیز طرح تولید محصول سالم پسته اجرا شده است.

وی ادامه داد: در سال کنونی بهره گیری باغداران از نظرات کارشناسان کشاورزی و شرایط اقلیمی مناسب در افزایش محصول پسته گناباد موثر بوده است.

جاهدی تصریح کرد: فراوری پسته توسط پنج مرکز در شهرستان گناباد انجام می شود.

وی گفت: با توجه به آغاز برداشت پسته در این شهرستان پیشبینی می شود از هر هکتار بیش از سه تن پسته تر برداشت شود که نسبت به سالگذشته بیش از 30 درصد افزایش نشان می دهد.