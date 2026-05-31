۴۵ هزار تن پسته خراسان رضوی راهی بازارهای جهانی

مجید جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام صادرات ۴۵ هزار تنی پسته در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: رویکرد نوین استان در «تولید کیفی و فرآوری استاندارد»، فراتر از یک فعالیت زراعی، نوعی صرفه‌جویی راهبردی در منابع پایه و جلوگیری از اتلاف دسترنج بهره‌برداران محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تشریح وضعیت صنعت پسته استان در سال ۱۴۰۴، گفت: در سال گذشته مجموعاً بیش از ۴۵ هزار تن انواع پسته و فرآورده‌های مرتبط به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار به بازارهای هدف در کشورهای مختلف از جمله روسیه، چین، هند و کشورهای همسایه صادر شد.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی با ۱۳۳ هزار هکتار باغ پسته، جایگاه دوم سطح زیرکشت کشور را در اختیار دارد، بیان کرد: نگاه امروز ما به پسته، یک نگاه فرآیندمحور است. وقتی ما بر تولید ۷۶ هزار تن پسته خشک با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تمرکز می‌کنیم، در واقع در حال «صرفه‌جویی در زنجیره ارزش» هستیم.

جعفری افزود: هر کیلوگرم پسته‌ای که با کیفیت بالا تولید و فرآوری می‌شود، به معنای بهره‌وری بیشتر از آب و خاک و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی است که در غیر این صورت به دلیل افت کیفیت، قابلیت عرضه در بازارهای جهانی را از دست می‌داد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: اجرای برنامه «اقدام تکمیلی» با همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، گام مهمی در همین راستا بود تا با پایداری در تولید، از عرضه محصولات بی‌کیفیت که باعث هدررفت منابع می‌شود، جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به هوشمندی در عرضه محصولات، گفت: با وجود چالش‌های اقلیمی، مدیریت به‌گونه‌ای است که بخشی از تولیدات در انبارها ذخیره شده تا بر اساس تقاضای بازار عرضه شود؛ این مدیریت ذخیره‌سازی، خود نوعی صرفه‌جویی در عرضه است که از نوسانات مخرب قیمت و هدررفت عرضه در زمان‌های اشباع بازار جلوگیری می‌کند.

جعفری خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب شده است تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخش قابل توجهی از پسته استان با ارزش افزوده بالا راهی بازارهای جهانی شود که مصداق عینی تبدیل تولید به بهره‌وری است.