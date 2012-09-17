به گزارش خبرنگار مهر، علی صانعی پس از شکست تیم ملی فوتسال ایران برابر روسیه ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی خوبی بود و اگر بازیکنان تیم قدر فرصت‌های خود را می‌دانستند، 3 بر صفر یا 4 بر صفر مقابل این تیم پیروز می‌شدیم. ضمن اینکه در دقایق پایانی بازیکنان ما تمرکز خود را از دست داده و گل دوم را دریافت کردیم.

وی در مورد دلیل دعوت نکردن مصطفی نظری اظهار داشت: سه هفته پیش در تبریز بودم و مربیان تیم دبیری گفتند این بازیکن از ناحیه کمر دچار آسیب دیدگی شده است. البته یک ماه است او را زیر نظر گرفتیم تا مصدومیتش برطرف شود. قطعا درهای تیم ملی به هیچ وجه روی بازیکنی بسته نخواهد بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران اضافه کرد: برخی از آقایان فکر می‌کنند فوتسال فقط جای آنها است، به همین دلیل وقتی بازی مهمی داریم، برای تیم‌مان حاشیه‌سازی می‌کنند. من مربی‌ای هستم که به این مسائل توجه نکرده و تنها تیم خودم را آنالیز می‌کنم.

وی در خصوص شعار تماشاگران علیه ترابیان و تشویق شمس، شمسایی و نظری تاکید کرد: این تماشاگران از کسانی خط گرفته بودند تا به نوعی تیم‌مان را به حاشیه ببرند. اینگونه افراد واقعا اگر دوستدار فوتسال هستند، نباید قبل از بازی ساکت باشند. کارشناسان هم اگر انتقادی دارند باید کارشناسانه باشد نه اینکه مردم را به حاشیه ببرند.

صانعی با تاکید بر اینکه نباید به این مسائل حاشیه‌ای کار داشته باشیم تا شاهد رشد تیم ملی فوتسال باشیم، اضافه کرد: من خیلی امیدوارم هستم در جام جهانی تایلند که آبانماه برگزار می‌شود، بتوانیم بهترین نتایج را کسب کنیم.

"مربی تیم ملی فوتسال روسیه پیش از مسابقه امروز گفته بود تیم ایران نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده است". وی در خصوص این صحبت سرمربی تیم ملی روسیه خاطرنشان کرد: نه اینگونه نیست بلکه تنها تیم ایران جوان شده و احتیاج به فرصت دارد.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در پایان گفت: روسیه تیم بسیار خوبی است که با اسپانیا در یک سطح قرار دارد. این تیم دو بازیکن برزیلی الاصل را به خدمت گرفته است. روس‌ها در مسابقات گرند پریل هم مقابل برزیل در وقت اضافه دوم و ثانیه‌های پایانی گل خوردند که این نشان‌دهنده قدرت این تیم اروپایی است.