امیر وجدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دانشجویان بسیجی در عرصه‌های مختلفی مشغول فعالیت هستند، گفت: بسیج دانشجویی که با فرمان حضرت امام (ره) تشکیل شده است، بسترهای لازم را از شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس برای فعالیت در دانشگاه‌ها دارد و دانشجویان بسیجی با نگاه اعتقادی خود در دانشگاه‌ها مشغول به کار هستند.

وی، نقش‌آفرینی درعرصه دانشگاه، تبیین و جاری کردن فرهنگ و تفکر بسیجی، همچنین کمک به اسلامی کردن دانشگاه‌ها و تمرین برای قرار گرفتن در سمت‌های مدیریتی آینده کشور را از جمله اهداف فعالیت‌های بسیج دانشجویی عنوان و اظهار کرد: به نظر ما ترکیب عنصر دانشگاه و بسیجی، عنصری بی‌نظیر است.

دبیر جشنواره نشریات بسیج دانشجویی اضافه کرد: اگرچه در دوره‌ای شاهد رکورد فعالیت‌های بسیج دانشجویی بوده‌ایم اما در عرصه‌هایی چون سیاسی، فرهنگی و زمان‌هایی چون انتخابات به خوبی اقدام کرده‌ است.

وی عدالت‌خواهی، آرمان‌گرایی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، منطق و همچنین مطالبه‌گری را از جمله اهداف بسیج دانشجویی برشمرد و اظهار کرد:‌ این سه عنصر همواره مدنظر دانشجویان بسیجی بوده است.

وجدانی فعالیت درعرصه روزنامه‌نگاری و رسانه‌ را از جمله دیگر زمینه‌های فعالیت دانشجویان بسیجی عنوان کرد و با اشاره به پنجمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی گفت: امروز بسیج دانشجویی در بیش از حدود سه هزار دفتر در آموزشگاه‌های عالی کشور فعالیت دارد و به تناسب خود فعالیت‌های روزنامه‌نگاری انجام می‌دهد.

معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه پنجمین جشنواره نشریات بسیج اواخر بهمن‌ماه برگزار خواهد شد، گفت: هر نشریه‌ای که مجوز بسیج دانشجویی را داشته باشد از تمام دانشگاه‌ها می‌تواند در این جشنواره شرکت کند.

وی افزود: از پانزده شهریور ماه تا پانزده آذرماه زمان جمع‌آوری آثار و نشریات است و به محض آغاز سال تحصیلی جدید اطلاع‌رسانی‌های جشنواره را به صورت جدی‌تر پیگیری می‌کنیم.

وجدانی بخش نشریات دانشجویی با دوره‌های زمانی مختلف، آثار در بخش‌های علمی، سیاسی، فرهنگی، هنری و تخصصی و جشنواره نشریات دیجیتال بسیج دانشجویی را از جمله بخش‌های این جشنواره برشمرد و افزود: حمایت از بحث تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بیداری اسلامی و جنبش وال‌استریت و جنگ نرم از بخش‌های ویژه این جشنواره خواهد بود.

دبیر جشنواره نشریات بسیج دانشجویی "دانشگاه اسلامی، تفکر متعهد و نشریه مولد" را شعار پنجمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی عنوان کرد و ادامه داد: مراسم اختتامیه این جشنواره اواخر بهمن و یا اوایل اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه آثار و نشریات برتر از از جمله بخش‌های جانبی این جشنواره عنوان کرد و گفت: اعضای هیات داوران جشنواره نیز از اساتید نخبه کشور خواهند بود.

وجدانی تاکید کرد: ایجاد فضای رقابتی و نشاط و تحرک در میان نشریات و زمینه بروز استعدادهای برتر در حوزه روزنامه‌نگاری دانشجویی و همچنین شناسایی آثار و نشریات برتر، از جمله اهداف برگزاری پنجمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی است.