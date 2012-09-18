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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

پنجمین جشنواره نشریات بسیج اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود

پنجمین جشنواره نشریات بسیج اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود

معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه پنجمین جشنواره نشریات بسیج اواخر بهمن‌ماه برگزار خواهد شد، گفت: هر نشریه‌ای که مجوز بسیج دانشجویی را داشته باشد از تمام دانشگاه‌ها می‌تواند در این جشنواره شرکت کند.

امیر وجدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دانشجویان بسیجی در عرصه‌های مختلفی مشغول فعالیت هستند، گفت: بسیج دانشجویی که با فرمان حضرت امام (ره) تشکیل شده است، بسترهای لازم را از شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس برای فعالیت در دانشگاه‌ها دارد و دانشجویان بسیجی با نگاه اعتقادی خود در دانشگاه‌ها مشغول به کار هستند.

وی، نقش‌آفرینی درعرصه دانشگاه، تبیین و جاری کردن فرهنگ و تفکر بسیجی، همچنین کمک به اسلامی کردن دانشگاه‌ها و تمرین برای قرار گرفتن در سمت‌های مدیریتی آینده کشور را از جمله اهداف فعالیت‌های بسیج دانشجویی عنوان و اظهار کرد: به نظر ما ترکیب عنصر دانشگاه و بسیجی، عنصری بی‌نظیر است.

دبیر جشنواره نشریات بسیج دانشجویی اضافه کرد: اگرچه در دوره‌ای شاهد رکورد فعالیت‌های بسیج دانشجویی بوده‌ایم اما در عرصه‌هایی چون سیاسی، فرهنگی و زمان‌هایی چون انتخابات به خوبی اقدام کرده‌ است.

وی عدالت‌خواهی، آرمان‌گرایی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، منطق و همچنین مطالبه‌گری را از جمله اهداف بسیج دانشجویی برشمرد و اظهار کرد:‌ این سه عنصر همواره مدنظر دانشجویان بسیجی بوده است.

وجدانی فعالیت درعرصه روزنامه‌نگاری و رسانه‌ را از جمله دیگر زمینه‌های فعالیت دانشجویان بسیجی عنوان کرد و با اشاره به پنجمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی گفت: امروز بسیج دانشجویی در بیش از حدود سه هزار دفتر در آموزشگاه‌های عالی کشور فعالیت دارد و به تناسب خود فعالیت‌های روزنامه‌نگاری انجام می‌دهد.

معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه پنجمین جشنواره نشریات بسیج اواخر بهمن‌ماه برگزار خواهد شد، گفت: هر نشریه‌ای که مجوز بسیج دانشجویی را داشته باشد از تمام دانشگاه‌ها می‌تواند در این جشنواره شرکت کند.

وی افزود: از پانزده شهریور ماه تا پانزده آذرماه زمان جمع‌آوری آثار و نشریات است و به محض آغاز سال تحصیلی جدید اطلاع‌رسانی‌های جشنواره را به صورت جدی‌تر پیگیری می‌کنیم.

وجدانی بخش نشریات دانشجویی با دوره‌های زمانی مختلف، آثار در بخش‌های علمی، سیاسی، فرهنگی، هنری و تخصصی و جشنواره نشریات دیجیتال بسیج دانشجویی را از جمله بخش‌های این جشنواره برشمرد و افزود: حمایت از بحث تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بیداری اسلامی و جنبش وال‌استریت و جنگ نرم از بخش‌های ویژه این جشنواره خواهد بود.

دبیر جشنواره نشریات بسیج دانشجویی "دانشگاه اسلامی، تفکر متعهد و نشریه مولد" را شعار پنجمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی عنوان کرد و ادامه داد: مراسم اختتامیه این جشنواره اواخر بهمن و یا اوایل اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.

وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه آثار و نشریات برتر از از جمله بخش‌های جانبی این جشنواره عنوان کرد و گفت: اعضای هیات داوران جشنواره نیز از اساتید نخبه کشور خواهند بود.

وجدانی تاکید کرد: ایجاد فضای رقابتی و نشاط و تحرک در میان نشریات و زمینه بروز استعدادهای برتر در حوزه روزنامه‌نگاری دانشجویی و همچنین شناسایی آثار و نشریات برتر، از جمله اهداف برگزاری پنجمین جشنواره نشریات بسیج دانشجویی است.

کد مطلب 1698907

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