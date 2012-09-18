تبدیل خانه نیما به خانه شعر/ تعیین تکلیف نهایی خانه پروین اعتصامی

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد مسجد جامعی با اشاره به بخشی از خانه پروین اعتصامی که هنوز نیاز به ساماندهی دارد گفت: شهرداری تهران یک بخش از سه بخش خانه پروین اعتصامی را تملک کرده و میراث فرهنگی نیز برای آن قسمت که در اختیار بخش خصوصی است اعتبارات خوبی را در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به بخش تاثیرگذاری که پروین اعتصامی در فرهنگی عمومی کشور داشته باید ساماندهی فضای این خانه همچنان پیگیری شود.

وی ادامه داد: خانه اخوان ثالث نیز تا حدودی خریداری شده اما قرار بود تبدیل به خانه موزه شود که نیاز است ساماندهی این خانه نیز در دستور کار قرار گیرد.

مسجد جامعی با اشاره به اینکه خانه نیما یوشیج به عنوان بنیانگذار شعر معاصر همچنان پابرجاست گفت: شهرداری خانه شعری در تپه های عباس آباد طراحی کرده اما نمی توان کشوری که مانند ایران که شعر و شاعری در آن جایگاه خاصی دارد در یک فضای فیزیکی قراردادی خانه شعرش را برپا کند.

خانه نیمایوشیج می تواند مکان مناسبی برای ایجاد خانه شعر باشد. همچنین خانه استاد فیروزکوهی در خیابان زرین نعل نیز پاتوق بسیاری از بزرگان ما بوده که باید در خصوص ساماندهی آن اقدامات لازم به عمل آید.