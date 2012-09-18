جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان زنجان با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول بسیج هنرمندان استان زنجان گفت: هنرمندان بسیجی داوطلبانه حاضر به خدمت به فرهنگ و هنر و ادب ایران اسلامی هستند.

سیدجواد هاشمی در مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره ادبیات داستانی افزود: واژه بسیج یکی از واژگانی است که در سی سال گذشته بیش از هر واژه دیگری در کشور مورد استفاده قرار گرفته است و ذهن تک‌تک ملت با آن آشناست و مردم برداشت‌های متفاوتی از آن دارند اما مفهوم واقعی بسیج برای ما در آمادگی برای خدمت به کشور نظام مردم در جایی که از انسان کاری ساخته است می‎باشد.

وی ادامه داد: سازمان بسیج هنرمندان تشکلی است که در آن، هنرمندان این مرز و بوم برای انجام خدمت به فرهنگ، هنر و ادب ایران اسلامی به صورت داوطلبانه گردهم می‌آیند و سعی دارند در این عرصه، به نیازهای انقلاب و جامعه پاسخ گفته، باری از جامعه را در سیر نیل به مقصد نهایی به دوش بکشند.

هاشمی در ادامه با اشاره به دشوار بودن تحقق آرمان‎های بسیج هنرمندان گفت: وجود چنین تشکلی در جامعه آرمانی به نظر می‌رسد اما بدیهی است که امروز سازمان بسیج هنرمندان سایه‎ای از آرمان است و تا تحقق دستیابی به آرزوهای این سازمان سیری پرفراز و نشیب در راه است.

همچنین دبیر اجرایی این جشنواره با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس و اختتامیه جشنواره ادبیات داستانی، گفت: هفتمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج هنرمندان که با نام «نون والقلم» مزین شده است در آستانه هفته دفاع مقدس وظیفه و رسالت ما را در عرصه هنر برجسته‎تر می‌کند و جهان امروز نشانه‎های غریبی را به رخ ما می‌کشد که وعده حق الهی نزدیک است، چرا که آنچه به انتظارش بودیم نزدیک واز جای جای این جهان بزرگ نداهای عدالت، طنین‎انداز شده است و جهان به سوی غایتی می‌رود که خداوند در کتابش آورده است.

مهدی رفیعی جشنواره (نون والقلم) را گام کوچکی از هنرمندان بسیجی این دیار در مسیر مقدس انقلاب دانست و افزود: این جشنواره گام کوچکی است که هنرمندان بسیجی این دیار برداشته‎اند تا بتوانند در مسیر مقدس هنر موجبات خشنودی امام زمان (س) را فراهم نمایند در عرصه جنگ نرم نقش خود را ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه از تمام ظرفیت‎ها برای اطلاع‌رسانی جشنوراه به هنرمندان استفاده شده است، اظهار کرد: مهلت ارسال آثار 15 مرداد بود که تا 21 مردادماه تمدید گردید و سپس 69 اثر از 36 هنرمند به دبیرخانه انجمن ارسال شد و از بین این آثار ، 33 اثر از گروه سنی الف، 27 اثر از گروه سنی ب و 9 اثر از گروه سنی ج پذیرفته شدند و این آثار پس از رونوشت گرفتن از آثار و کدگذاری آنها تحویل داوران شد.

عضو گروه داوران جشنواره نیز با بیان این مطلب که داستان کوتاه معاصر در پی کشف روش‎ها و مسیرهای تازه‎ای برای بیان خود است، افزود: داستان کوتاه معاصر در پی فاصله گرفتن از راه و رسم داستان‏های گذشته و در پی رسیدن به افق‌های تازه‎تری است و در چنین موقعیتی برگزاری هر برنامه و آیینی نظیر این جشنواره می‎تواند نقش مؤثری در بالندگی ادبیات داستانی ایفا کند.

محمدعلی خامه‎پرست با اشاره به اینکه آثار شرکت کننده در این جشنواره از نظر ارزش‎های ادبی و هنری در یک سطح نیستند، ادامه داد: علی‌رغم این که آثار شرکت کننده در یک سطح نیستند اما به حرمتی که قلم و نفس نوشتن دارد، همگی این آثار برگزیده و شایسته تقدیر هستند ولی به رسم تشویق و تمرکز کوشش نویسندگان در رقابتی که امید است تداوم یابد، تعدادی از آثار با در نظر گرفتن ملاک‎‌ها و معیارهای مرسوم و چهارچوب‎های تعیین شده برگزیده شده‎اند.

خامه‎پرست داوری را موضوعی نسبی قلمداد کرد و ادامه داد: برگزیده نشدن اثری به معنای کم‎ یا بی‎ارزش بودن آن نیست و هیات داوران امیدوار است که این جشنواره در سال‎های آتی نیز ادامه یابد تا بستر لازم برای جذب و آموزش استعدادهای جوان و علاقمند داستان‎نویسی فراهم آید و برای این منظور لوازم در زمینه‎هایی باید مهیا شود.

"زلزله که آمد" اثر فاطمه حسینی و "جرعه‎ای از آسمان" اثر لیلا داور زنی (شایسته تقدیر)، جایزه سوم در رده سنی الف: داستان "قرمزپوش" اثر توران اوصانلو، جایزه دوم رده سنی الف: داستان "لحظه وصال" اثر سمیه جلیلی کاظمی، جایزه اول رده سنی الف: داستان "واسطه" اثر نازخند صبحی، جایزه سوم در رده سنی ب: "کالباس‎های گندیده" اثر لیلا امیری، جایزه دوم در رده سنی ب: "سرخ است رنگ خون" اثر مجتبی حیدری، جایزه اول رئه سنی ب: "گربه مرده" اثر زهره میرعیسی خانی، در رده سنی نوجوانان هیئت داوران هیچ اثری شایسته رتبه‌های دوم و اول ندانست، جایزه سوم رده سنی ب: "آرزوی بزرگ" اثر پریسا محمودی‌فر، و "چشم به راه" اثر شیوا محمدی شایسته تقدیر اعلام شد.