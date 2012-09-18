اصفهان 1150 کودک بی سرپرست و بدسرپرست دارد

محمود محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کودکان بی سر پرست و بد سر پرست اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 150 کودک بی سرپرست در دو شکل خانه‌های کودکان و نزد بستگان نگهداری می‌شوند.

وی افزود: 650 نفر از این کودکان کودکانی هستند که با تلاش مددکاران فامیل درجه یکشان شناسایی و به آنها ماهیانه هزینه نگهداری کودکان پرداخت می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: شیرخوارگاه نرجس مکان کوچکی است و ظرفیت پذیرش تعداد زیاد کودک را ندارد.

وی گفت: یک شیرخوارگاه در حال ساخت در محل خیابان لاهور اصفهان داریم که خیری ساخت آن را تقبل کرده و تاکنون هم با کمک‌های بهزیستی نزدیک یک میلیارد تومان هزینه کرده است.

محمد زاده اضافه کرد: بیش از یک میلیارد دیگر نیز این شیرخوارگاه برای تکمیل نهایی لازم دارد که عملا بهزیستی توانایی مالی آن را ندارد و کمک خیران دیگر را می طلبد.

وی ادامه داد: فرد خیری که ساخت این شیرخوارگاه را قبول کرده است به دلایل گران شدن هزینه ساخت و ساز و اعتبار یک میلیاردی عنوان می‌کند تا زمانی که توانایی مالی داشته باشم، ادامه می دهم.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: این شیرخوارگاه در حال ساخت در کشور بی نظیر است و شامل اتاق قرنطینه، اتاق شیر، رختشوی‌خانه جداگانه برای هر سنین را به طور جداگانه از مزایای این مرکز است.

وی افزود: هر چند مسئولان بالادستی بهزیستی قول‌هایی برای کمک به این مرکز داده‌اند، اما از طریق خیران بهتر می‌توان برای تکمیل این مرکز جواب گرفت.

محمد زاده تاکید کرد: خیران نیکوکاری که توانایی کمک به منظور تسریع در ساخت این مرکز را دارند به دفتر مشارکت‌های مردمی این سازمان مراجعه کنند.