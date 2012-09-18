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۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

محمدزاده در گفتگو با مهر:

اصفهان 1150 کودک بی سرپرست و بدسرپرست دارد

اصفهان 1150 کودک بی سرپرست و بدسرپرست دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: استان اصفهان یک هزار و 150 کودک بی سرپرست و بد سرپرست دارد که شیرخوارگاهی به منظور رفاه این کودکان درحال ساخت است که کمک خیران را برای تسریع آن می طلبد.

محمود محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کودکان بی سر پرست و بد سر پرست اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و 150 کودک بی سرپرست در دو شکل خانه‌های کودکان و نزد بستگان نگهداری می‌شوند.

وی افزود: 650 نفر از این کودکان کودکانی هستند که با تلاش مددکاران فامیل درجه یکشان شناسایی و به آنها ماهیانه هزینه نگهداری کودکان پرداخت می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان تصریح کرد: شیرخوارگاه نرجس مکان کوچکی است و ظرفیت پذیرش تعداد زیاد کودک را ندارد.

وی گفت: یک شیرخوارگاه در حال ساخت در محل خیابان لاهور اصفهان داریم که خیری ساخت آن را تقبل کرده و تاکنون هم با کمک‌های بهزیستی نزدیک یک میلیارد تومان هزینه کرده است.

محمد زاده اضافه کرد: بیش از یک میلیارد دیگر نیز این شیرخوارگاه برای تکمیل نهایی لازم دارد که عملا بهزیستی توانایی مالی آن را ندارد و کمک خیران دیگر را می طلبد.

وی ادامه داد: فرد خیری که ساخت این شیرخوارگاه را قبول کرده است به دلایل گران شدن هزینه ساخت و ساز و اعتبار یک میلیاردی عنوان می‌کند تا زمانی که توانایی مالی داشته باشم، ادامه می دهم.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: این شیرخوارگاه در حال ساخت در کشور بی نظیر است و شامل اتاق قرنطینه، اتاق شیر، رختشوی‌خانه جداگانه برای هر سنین را به طور جداگانه از مزایای این مرکز است.

وی افزود: هر چند مسئولان بالادستی بهزیستی قول‌هایی برای کمک به این مرکز داده‌اند، اما از طریق خیران بهتر می‌توان برای تکمیل این مرکز جواب گرفت.

محمد زاده تاکید کرد: خیران نیکوکاری که توانایی کمک به منظور تسریع در ساخت این مرکز را دارند به دفتر مشارکت‌های مردمی این سازمان مراجعه کنند.

کد مطلب 1699278

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