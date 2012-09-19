به گزارش خبرنگار مهر، رسول زارعی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت طرح‌های مهر ماندگار استان بوشهر اظهار داشت: 34 طرح مهر ماندگار در استان بوشهر در دست اجراست که برای اجرای این تعداد طرح 37 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی جایگاه استان بوشهر را در بهره‌مندی از پروژه‌های مهر ماندگار کشور ویژه دانست و اضافه کرد: در کل کشور 900 پروژه مهر ماندگار داریم که از این میزان تعداد 34 پروژه در استان بوشهر است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر به اهداف اجرای طرح‌های ماندگار اشاره کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها گامی بلند برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور است تا دولت دهم با قدرت و تکمیل پروژه‌های خود به کار خود پایان دهد.

وی به اجرای 16 طرح از طرح‌های مهر ماندگار استان بوشهر در بخش‌های فرهنگی، درمانی، توسعه و تکمیل راه‌ها و ورزشی و در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد و افزود: اجرای 38 طرح محرمیت‌زدایی، تکمیل موزه خلیج فارس، تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی دالکی، کلل و سد چمشیر، بخشی از این طرح‌ها است.

زارعی ادامه داد: تکمیل بزرگراه برازجان - کنار تخته، بهسازی محور بوشهر، گناوه، دیلم و هندیجان، تکمیل چهار خطه دالکی، کنارتخته، تکمیل دو واحد نیروگاه گازی گناوه و تکمیل استادیوم ورزشی 15 هزار نفری بوشهر از دیگر طرح‌های مهر ماندگار در استان بوشهر است.

وی در ادامه بیان داشت: تکمیل و تجهیز بیمارستان 200 تخت‌خوابی بوشهر و 160 تخت‌خوابی برازجان، تکمیل مرکز جامع فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثارگران و تکمیل و تجهیز بیمارستان دیر، از عمده طرح‌های مهر ماندگار در استان بوشهر است.

ابوالحسن دهاز مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری بوشهر نیز در این نشست از مستندسازی برخی از طرح‌های مهر ماندگار خبر داد و با اشاره به در دست اجرا بودن برنامه مستندسازی طرح‌های آبرسانی و استادیوم 15 هزار نفری بوشهر، گفت: بیمارستان شهدای خلیج فارس مستندسازی کامل شده است و به زودی از شبکه سیمای استانی پخش خواهد شد.