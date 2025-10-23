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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱:۲۰

معاون وزیر نیرو: تکمیل پروژه‌های سدسازی در استان بوشهر سرعت می‌گیرد

معاون وزیر نیرو: تکمیل پروژه‌های سدسازی در استان بوشهر سرعت می‌گیرد

بوشهر- معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، تکمیل پروژه‌های سدسازی در استان بوشهر سرعت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان رضایی پنجشنبه‌شب در نشست بررسی مسائل آب استان بوشهر اظهار کرد: امروز بازدیدهایی از طرح‌های حوزه آب و برق استان بوشهر داشتیم و روند اجرا، چالش‌ها و مشکلات آنها بررسی شد.

وی اضافه کرد: امروز از آب‌شیرین‌کن وحدتیه، مجتمع آبرسانی خیرآباد، سد دالکی، سد تنگ ارم، سد دهرود، پروژه برق بخش ارم، سد باهوش و … بازدید داشتیم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو بیان کرد: سد دالکی از مهمترین پروژه‌های استان است که نقش مهمی در آبیاری نخیلات دارد و تکمیل آن مطالبه جدی مردم است.

وی تکمیل طرح‌های سدسازی در استان بوشهر را بسیار مهم دانست و از تلاش برای تسریع در تکمیل این پروژه‌ها با تأمین اعتبارات مورد نیاز از محل منابع مختلف اعتباری خبر داد.

کد مطلب 6632341

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