به گزارش خبرنگار مهر، یزدان رضایی پنجشنبه‌شب در نشست بررسی مسائل آب استان بوشهر اظهار کرد: امروز بازدیدهایی از طرح‌های حوزه آب و برق استان بوشهر داشتیم و روند اجرا، چالش‌ها و مشکلات آنها بررسی شد.

وی اضافه کرد: امروز از آب‌شیرین‌کن وحدتیه، مجتمع آبرسانی خیرآباد، سد دالکی، سد تنگ ارم، سد دهرود، پروژه برق بخش ارم، سد باهوش و … بازدید داشتیم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو بیان کرد: سد دالکی از مهمترین پروژه‌های استان است که نقش مهمی در آبیاری نخیلات دارد و تکمیل آن مطالبه جدی مردم است.

وی تکمیل طرح‌های سدسازی در استان بوشهر را بسیار مهم دانست و از تلاش برای تسریع در تکمیل این پروژه‌ها با تأمین اعتبارات مورد نیاز از محل منابع مختلف اعتباری خبر داد.