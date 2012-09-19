انتقال آب از مخزن 10 هزار مترمکعبی آبشناسان به رباط کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اعلام این خبر گفت: با عنایت به افزایش جمعیت رباط کریم و نیاز آبی منطقه در راستای تامین و تقویت فشار آب آشامیدنی این شهر خط انتقالی به طول 8 کیلومتر از مخزن کوه سیاه به مخزن شهید آبشناسان و از این منطقه به شهر رباط کریم در دست اجرا و انجام است.



فرهاد جلالی امین با اشاره به اینکه در اجرای این پروژه ، عبور لوله از عرض محورهای مواصلاتی خطوط ریلی و جاده ای در دستور کار قرار گرفت افزود : در حال حاضر سه مورد عملیات پایپ جکینگ از عرض جاده ساوه - تهران و کمربندی رباط کریم و آبشناسان و همچنین عرض راه آهن تهران - قم در دست اجراست که این پروژه با اعتباری معادل 230 میلیون تومان و از محل اعتبارات عمرانی تامین و تخصیص اعتبار شده است.



معاون فنی و توسعه آبفای جنوب غربی اظهار داشت : در این عملیات که به طول 200 متر و از 15 شهریور ماه جاری شروع شده است لوله کسینگ 1200 میلی متری فولادی و لوله 600 میلی متری فولادی مورد استفاده قرار گرفته و پیرو قرارداد منعقده با پیمانکار مجری طرح نهایتاً تا آخر مهر ماه به اتمام و مرحله بهره برداری خواهد رسید.



وی گفت: با اجرای این طرح و سایر طرح های در حال اجرا در رباط کریم تا پایان سال شاهد رفع قطعی و افت فشار و تثبیت فشار پایدار در شرایط استاندارد برای این شهر خواهیم بود .