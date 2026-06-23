رفع تنش آبی ۳۷ هزار نفر در میناب با افتتاح طرح آبرسانی «تیاب»

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌پور در تشریح جزئیات این پروژه اظهار کرد: این طرح بزرگ آبرسانی با اعتباری افزون‌بر ۶۰۰ میلیارد تومان و با هدف بهبود وضعیت کمی و کیفی آب آشامیدنی اهالی مجتمع تیاب به سرانجام رسیده است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این پروژه بیان کرد: باتوجه به فرسودگی بالای خطوط انتقال آب موجود، این طرح نقش بسزایی در کاهش هدررفت منابع آبی و بهبود توزیع عادلانه و مناسب آب در مناطق یادشده ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان در تشریح مشخصات فنی این عملیات گسترده تصریح کرد: در این پروژه هفت کیلومتر خط انتقال فولادی به سایز ۸۰۰ میلی‌متر و بیش از چهار هزار و ۲۰۰ متر خط چدن به سایز ۶۰۰ میلی‌متر اجرا شده است.

حمزه‌پور همچنین به نوسازی شبکه توزیع اشاره کرد و افزود: علاوه بر خطوط اصلی، ۲ هزار متر خط فولادی سایز ۳۰۰ میلی‌متر و یک هزار و ۸۰۰ متر خط پلی‌اتیلن سایز ۱۶۰ میلی‌متر نیز برای اصلاح و نوسازی انشعابات، به طور کامل اجرا و وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی در ادامه اقدامات فنی این پروژه به بهسازی خطوط پرکن مخزن تیاب پرداخت و گفت: برای این منظور، عملیات اجرایی شامل ۳۲۰ متر خط فولادی ۲۰۰ میلی‌متری و ۵۰۰ متر خط فولادی ۴۰۰ میلی‌متری در محدوده پل بصره با موفقیت انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان خاطرنشان کرد: در بخش پایین‌دست مخزن تیاب نیز عملیات فنی شامل اجرای ۲۶۰ متر خط انتقال ۵۰۰ میلی‌متری فولادی به همراه نصب تمامی اتصالات و حوضچه‌های شیرآلات پرکن مخزن، طبق استانداردهای فنی به پایان رسید تا پایداری شبکه در این بخش تضمین شود.