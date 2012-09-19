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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

قاسمی در گفتگو با مهر:

نمایشگاه ولایت عشق در امامزاده حسن (ع) کرج شروع به کار کرد

نمایشگاه ولایت عشق در امامزاده حسن (ع) کرج شروع به کار کرد

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول بقاع و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز از آغاز به کار نمایشگاه ولایت عشق همزمان با اغاز دهه کرامت در کرج خبر داد.

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام این خبر گفت: همزمان با ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت نمایشگاه "ولایت عشق" در محل امامزاده حسن(ع) کرج با حضور مسئولان افتتاح شد.

وی افزود: در این نمایشگاه هر دستگاه در غرفه ای اختصاصی با محوریت سیره امام رضا(ع) دستاوردهای خود را به معرض نمایش گذاشته اند.

قاسمی تصریح کرد: این نمایشگاه تا روز جمعه 7 مهر ماه  سالروز ولادت امام رضا (ع) ادامه خواهد داشت و از ساعت 15 الی 20 پذیرای بازدیدکنندگان محترم است.

وی همچنین از برگزاری فعالیت های فرهنگی و مذهبی و هنری در حاشیه برپایی این نمایشگاه و متناسب با دهه کرامت خبر داد.

کد مطلب 1700339

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