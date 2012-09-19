نمایشگاه ولایت عشق در امامزاده حسن (ع) کرج شروع به کار کرد

محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام این خبر گفت: همزمان با ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت نمایشگاه "ولایت عشق" در محل امامزاده حسن(ع) کرج با حضور مسئولان افتتاح شد.
وی افزود: در این نمایشگاه هر دستگاه در غرفه ای اختصاصی با محوریت سیره امام رضا(ع) دستاوردهای خود را به معرض نمایش گذاشته اند.
قاسمی تصریح کرد: این نمایشگاه تا روز جمعه 7 مهر ماه سالروز ولادت امام رضا (ع) ادامه خواهد داشت و از ساعت 15 الی 20 پذیرای بازدیدکنندگان محترم است.
وی همچنین از برگزاری فعالیت های فرهنگی و مذهبی و هنری در حاشیه برپایی این نمایشگاه و متناسب با دهه کرامت خبر داد.
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