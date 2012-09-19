نمایشگاه ولایت عشق در امامزاده حسن (ع) کرج شروع به کار کرد

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول بقاع و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز از آغاز به کار نمایشگاه ولایت عشق همزمان با اغاز دهه کرامت در کرج خبر داد.