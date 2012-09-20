جشن شکوفه ها در استان تهران/ دو میلیون دانش آموز از اول مهر در مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته رئیس شورای آموزش و پرورش استان تهران، در سال تحصیلی 91-92 یک میلیون و 900 هزار دانش آموز در استان تهران به مدرسه می روند و هفت هزار و 350 مدرسه با 60 هزار کلاس در مهرماه به روی دانش آموزان گشوده می شود و110 هزار معلم و کادر اجرایی، کار تربیت دانش آموزان را در سطح استان تهران عهده دار هستند.

مرتضی تمدن افزوده است: قرار است 360 مدرسه نوساز تا پایان سال تحصیلی در سطح استان تهران افتتاح شود که 145 مدرسه از این تعداد در مهرماه آماده افتتاح شده و بهره برداری خواهد شد.

شهرها و روستاهای شهرستانهای ورامین، پاکدشت، پیشوا، ری، دماوند، فیروزکوه، شمیرانات، شهریار، اسلامشهر، قدس، ملارد، رباط کریم، بهارستان و تهران بزرگ شاهد جنب و جوش کلاس اولی ها و والدینشان بودند تا از شنبه اول مهرماه به طور رسمی شاهد بازگشایی مدارس باشند.

92 هزار نوآموز تهرانی در جشن شکوفه ها

92 هزار نو‌آموز در مراسم جشن شکوفه های انقلاب در مدارس کلانشهر تهران شرکت کرده و در یکهزار و 200 مدرسه این شهر، اولین روز تحصیل را برای تجربه گذراندند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در حاشیه این مراسم، به خبرنگاران گفت: تراکم دانش آموز در مدارس ابتدایی شهر تهران را 29و نیم نفر با حدود سه هزار کلاس درس عنوان کرد

سیدعلی یزدیخواه افزود: حضور امروز نوآموزان در مدرسه در حالی است که دیگر دانش آموزان در مدرسه حضور ندارند و این امر، سبب می شود در روزهای آینده، این نوآموزان فارغ از اضطراب و استرس در مدرسه حضور یابند.

برگزاری برنامه های شاد و مفرح تئاتر، سرود و بازی و آشنایی با فضای مدرسه از جمله برنامه های روز جشن شکوفه ها در مدارس تهران بزرگ بود.

جشن شکوفه ها برای 10 هزار نوآموز شهرستان ورامین

بیش از 10 هزار نوآموز شهرستان ورامین نیز با برگزاری جشن شکوفه ها، سال تحصیلی را برای اولین بار تجربه کردند.

در مراسم جشن شکوفه های قرچک از توابع شهرستان ورامین که در دبستان شاهد ریحانه النبی (س) شهر قرچک برگزار شد ، مدیر آموزش و پرورش قرچک در این مراسم گفت: سال تحصیلی جدید از بسیاری جهات با سال های گذشته متفاوت است و علت آن، اجرای طرح نظام جدید 3-3-6 در راستای اجرایی شدن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش است که در دوره ابتدایی نمود بیشتری یافته است.

هوشنگ کولیوند افزود: تلاش و توان مجموعه آموزش و پرورش قرچک، ایجاد فضای پرنشاط و آرام برای اجرای طرح های وزارت آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین به خصوص ساماندهی دانش آموزان و معلمان در پایه ششم است.

جشن شکوفه ها در مدارس دماوند و فیروزکوه

جشن شکوفه ها طی دو مراسم جداگانه در فیروزکوه و دماوند با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد و دبستان دخترانه نجمه فیروزکوه و پیروزی دماوند با ویژه برنامه های استقبال از این نوآموزان روبرو شدند.

500 کلاس اولی در 28 مدرسه فیروزکوه و یکهزار و 130 نفر نیز در دماوند سال تحصیلی خود را آغاز کردند.

یعقوب ایمانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه و سید قاسم حسینی مدیر آموزش و پرورش شهرستان دماوند نیز در این دو مراسم، خواستار سال تحصیلی جدید همراه با پویایی و تحرک هرچه بیشتر برای جامعه و دانش آموزان شدند.

جشن شکوفه ها در نواحی یک و دو شهرری

جشن بزرگ شکوفه ها و بازگشایی مدارس در آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری نیز برگزار شد.

با توافق اعضای ستاد پروژه مهر، اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ری برای هرچه با شکوهتر شدن مراسم آغاز سال تحصیلی 92 – 91 در هشت مدرسه جشن نمادین شکوفه ها را برگزار کرد.

در روز جشن 29 شهریورماه گروههایی از اداره آموزش و پرورش ناحیه، با گل و شیرینی برای تبریک آغاز سال تحصیلی و حضور در برنامه ها به تمامی مدارس ناحیه اعزام شدند.

همزمان با سراسر کشور، جشن شکوفه ها در مدرسه ابتدایی حاتم ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرری نیز توسط یکی از دانش آموزان حافظ کل قرآن کریم به صدا در آمد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان ری در این مراسم بیان داشت: تعامل و همکاری نزدیک بین اولیا و مدیران مدارس از مهمترین اصول این طرح در راستای تحقق بخشیدن به سند تحول بنیادین به خصوص پایه ششم ابتدایی است.

داود عموحیدری در ادامه با اهدای شاخه گل به نوآموزان افزود: سه هزار و 500 دانش آموز در مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهرستان ری تحصیل می کنند.

187 کلاس درس پایه اول در شهرستان پاکدشت

جشن شکوفه ها در مدرسه ابتدایی تقوی شهرستان پاکدشت نیز برگزار شد و مدیر آموزش وپرورش شهرستان، در این مراسم گفت: روز جشن شکوفه های روزی است که کلاس اولی ها به جهت آشنایی با فضای مدرسه و تعلیم و تربیت به مدرسه ورود پیدا می کنند.

محمدرضا جوادی افزود: شهرستان پاکدشت با 1029 کلاس درس برای مقطع ابتدایی و 187 کلاس درس در پایه اول آماده ورود نوآموزان شده و 17 معلم شهید و 58 دانش آموز شهید در شهرستان پاکدشت، برگ زرین از دفتر افتخارات سال های دفاع مقدس محسوب می شود.

وی اظهار داشت: امسال با توجه به استقرار نظام آموزشی 3-3-6 یک تحول اساسی در ساختار آموزش و پرورش شکل گرفته است و پایه ششم به ابتدایی اضافه شده که این توقف تحصیلی به دلیل پیشرفت تحصیلی و بالا بردن کیفیت تحصیلی بسیار مؤثر است و از افت تحصیلی که معمولا در دوره راهنمایی شاهد بودیم، جلوگیری می کند.

جوادی با ابراز خرسندی از حضور اولیای دانش آموزان در جشن شکوفه ها اظهار داشت: مدرسه با حضور پدران و مادران دانش آموزان معنا پیدا می کند و حضور فعال و مشارکتی اولیای دانش آموزان در پیشبرد اهداف آموزشی می شود.

برگزاری جشن شکوفه ها در مدارس ابتدایی شهر فرون آباد

زنگ جشن شکوفه ها در شهر فرون آباد با حضور شهردار، رئیس شورای شهر، مدیران شهری، پرسنل کلانتری، مدیران مدارس و خانواده های دانش آموزان در مدارس ابتدایی این شهر تازه تأسیس نواخته شد.

شهردار فرون آباد در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: دوره آموزش ابتدایی اکنون برگرفته از نگاه قرآنی به تعلیم و تربیت و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و حضرت امام(ره) است.

علی بندعلیان افزود: به لحاظ اهمیت این دوره سنی، به جرأت می توان گفت که این دوره اثرگذاری بسیار زیادی بر تربیت و تعلم دانش آموزان دارد؛ بنابر این باید کودکان لازم التعلیمی که به هر دلیل خارج از مدرسه باقی مانده اند را شناسایی کنیم و شرایط حضور آنها در مدارس را به وجود آوریم.