به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله باور صبح دوشنبه در جشن شکوفهها در دبستان پسرانه شهید زنگی و دخترانه نرگس با حضور والدین، دانش آموزان و مسئولان شهرستان گناوه با تبریک سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: مدرسه خانه دوم فرزندان ما است.
وی تاکید کرد: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا این خانه دوم در سال تحصیلی جدید مهیا و آماده پذیرایی آینده سازان کشور شود.
مدیر آموزش و پرورش گناوه افزود: سال تحصیلی جدید در گناوه با ۲۰ هزار و ۷۲۲ دانش آموزان آغاز میشود که هزار و ۷۰۰ دانش آموز کلاس اولی هستند.
وی گفت: جشن شکوفهها در ۶۹ آموزشگاه دولتی و غیردولتی ابتدایی در شهر گناوه همزمان با سراسر کشور برگزار میشود.
وی تصریح کرد: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان گناوه در راستای شعار «برای ایران، برای مدرسه» و اهداف دولت وفاق ملی و برقراری عدالت آموزشی با بهره گیری از همه ظرفیتهای موجود تلاش میکند تا محیط آموزشی مطلوب برای دانش آموزان پویا و فعال فراهم کند.
مدیر آموزش و پرورش گناوه از همراهی والدین تقدیر کرد و گفت: اولیا در طول سال ارتباط مؤثر و مستمری با مدارس داشته باشند و آموزش و پرورش را در پیشبرد اهداف این مجموعه یاری و همراهی کنند.
در این مراسم برنامههای متنوعی اجرا شد و دانش آموزان ضمن حضور در جشن شکوفهها با محیط مدرسه، کلاس درس و معلمان آشنا شدند و تجربه اولین روز حضور در مدرسه، خانه دوم خود را، همراه با شادی و جشن گرفتند..
