به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه همزمان با سراسر کشور، جشن شکوفه‌ها در مدارس استان کرمانشاه برگزار شد و بیش از ۲۶ هزار دانش‌آموز کلاس اولی در این آئین حضور یافتند. هدف از برگزاری این جشن، آشنایی نوآموزان با فضای آموزشی و ایجاد انگیزه و نشاط در نخستین روز ورود به مدرسه است.

بر اساس اعلام آموزش‌وپرورش کرمانشاه، این تعداد دانش‌آموز پایه اولی، سال تحصیلی جدید خود را در قالب ۵۳۱ مدرسه آغاز خواهند کرد. برای آموزش این نوآموزان، ۸۸۳ کلاس درس در نظر گرفته شده که نشان‌دهنده آمادگی استان برای آغاز سال تحصیلی جدید است.

در حاشیه این مراسم، مدیران و معلمان مدارس با استقبال گرم از نوآموزان و والدین، تلاش کردند تا نخستین روز حضور کودکان در محیط آموزشی به خاطره‌ای خوش و ماندگار تبدیل شود. برگزاری سرودهای دسته‌جمعی، اهدای گل و اجرای برنامه‌های شاد فرهنگی از جمله بخش‌های متنوع این جشن در مدارس کرمانشاه بود.