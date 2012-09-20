مدیر عامل جدید شستا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که روز پنج شنبه با حضور سعید مرتضوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و رئیس هیئت مدیره شستا، اعضای هیئت مدیره و همچنین معاونان و مدیران کل سازمان، مدیران ارشد شستا و نمایندگان تشکلهای کارگری و بازنشستگی برگزار شد، محمدرضا حیدری ملایری به عنوان مدیر عامل جدید شستا معرفی شد.

در این مراسم از زحمات محمدعلی یزدان‌جو مدیر عامل سابق شستا نیز قدردانی به عمل آمد.

حیدری پیش از این در سمتهای رئیس حسابداری ارزی بانک بین المللی ایران و ژاپن سابق، کارگزار بورس اوراق بهادار تهران، رئیس خرید و فروش سهام و خزانه داری و معاون مالی اداری شرکت سرمایه گذاری ایران، مدیرعامل شرکت سهامی کارخانجات تولیدی پلاسکو کار، مدیرعامل شرکت سهامی عام کارخانجات تولیدی تهران، مدیرکل مجامع و مالکیت سهام بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، معاون مالی و اداری بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، مدیرعامل شرکت سیمان تأمین و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سیمان فارس و خوزستان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ری گروه توسعه ملی مشغول به خدمت بوده است.