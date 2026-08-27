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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

ساختمان دهیاری روستای احمدآباد تنگستان افتتاح شد

ساختمان دهیاری روستای احمدآباد تنگستان افتتاح شد

بوشهر- همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، آئین افتتاح ساختمان دهیاری روستای احمدآباد تنگستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر پنجشنبه در این آئین با اشاره به اهمیت توسعه متوازن روستاها اظهار کرد: روستاها بخش مهمی از ظرفیت‌های شهرستان هستند و تقویت زیرساخت‌های آنها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم دارد.

مسلم سلیمانی افزود: ایجاد و تکمیل فضاهای اداری و خدماتی در روستاها باید در راستای نیاز مردم و تسهیل خدمت‌رسانی انجام شود و مدیریت شهرستان نیز اجرای این طرح‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و پیگیری اعتبارات، روند توسعه زیرساخت‌های روستایی در شهرستان ادامه پیدا کند و مردم در روستاها از خدمات مناسب‌تر و امکانات مطلوب‌تری برخوردار شوند.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال احداث و به بهره‌برداری رسید و زمینه برای ارتقای فضای اداری و بهبود روند ارائه خدمات به مردم روستای احمدآباد فراهم شد.

کد مطلب 6929884

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      0 0
      پاسخ
      حداقل میگفتید احمد آباد چقدر جمعیت داره..کجاست

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