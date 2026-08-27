ساختمان دهیاری روستای احمدآباد تنگستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تنگستان عصر پنجشنبه در این آئین با اشاره به اهمیت توسعه متوازن روستاها اظهار کرد: روستاها بخش مهمی از ظرفیتهای شهرستان هستند و تقویت زیرساختهای آنها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم دارد.
مسلم سلیمانی افزود: ایجاد و تکمیل فضاهای اداری و خدماتی در روستاها باید در راستای نیاز مردم و تسهیل خدمترسانی انجام شود و مدیریت شهرستان نیز اجرای این طرحها را با جدیت دنبال میکند.
فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیتهای موجود و پیگیری اعتبارات، روند توسعه زیرساختهای روستایی در شهرستان ادامه پیدا کند و مردم در روستاها از خدمات مناسبتر و امکانات مطلوبتری برخوردار شوند.
این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال احداث و به بهرهبرداری رسید و زمینه برای ارتقای فضای اداری و بهبود روند ارائه خدمات به مردم روستای احمدآباد فراهم شد.
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