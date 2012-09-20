دستگیری 24 قاچاقچی در علی آبادکتول

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس حیدری جانشین انتظامی بندرگز گفت: روز گذشته ماموران کلانتری 11 این شهر حین گشت زنی در نزدیکی روستای باغوکناره به یک دستگاه خودرو زانتیا که در حاشیه جاده پارک شده بود مشکوک شدند.

وی افزود: پس از بررسی اطراف خودرو ماموران موفق شدند مردی را که قصد متواری شدن از محل را داشت دستگیر و در بازرسی از خودرو 250کیلوگرم سیم کابل مسروقه کشف و ضبط کنند.



سرهنگ حیدری گفت: با دستگیری متهم و تحقیقات فنی به عمل آمده ماموران،متهم به هشت فقره سرقت در این شهر پی بردند که صحنه تمامی سرقت ها بازسازی شد.



دستگیری 24 قاچاقچی مواد مخدر در علی آباد



سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی شهرستان علی آبادکتول از تشدید فعالیت های انتظامی به منظور برخورد با مجرمان و متخلفان و نیز شناسایی و دستگیری قاچاقچیان موادمخدر طی 24 ساعت گذشته خبر داد.



وی گفت: در راستای اجرای این طرح 16 توزیع کننده و هشت قاچاقچی موادمخدر شناسایی و دستگیر شدند.



سرهنگ مفخمی از جمع آوری 20 معتاد پر خطر و تزریقی خبر داد و افزود: طی انجام این عملیات 665 گرم انواع موادمخدر کشف و ضبط شد.



فرمانده انتظامی شهرستان علی آباد، توقیف 25 دستگاه موتورسیکلت متخلف و نیز دستگیری یکی از سارقان سابقه دار که اقدام به کیف قاپی از شهروندان می کرد را از دیگر موفقیت های اجرای این طرح عنوان کرد.



واژگونی یک دستگاه خودرو و مرگ یک دختر پنج ساله



یک دستگاه خودروی پراید حین حرکت در مسیر کمربندی علی آبادکتول ناگهان از مسیر حرکت خارج و پس از کشیده شدن به شانه خاکی جاده واژگون شد.



بر اثر این حادثه راننده پراید و همسرش مجروح و دختر پنج ساله آنها به دلیل شدت جراحات در بیمارستان جان سپرد.



گفتنی است: علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه ،خستگی و خواب آلودگی راننده عنوان شده است.