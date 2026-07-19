به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور، امروز (یکشنبه 28 تیر) با برگزاری دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی در تهران پیگیری شد که طی آن دو تیم پتروشیمی و سپاهان موفق به شکست حریفان شان شدند.

در چارچوب این دیدارها، پتروشیمی در مصاف با مناطق نفت خیز به برتری ٤ بر یک دست یافت و سپاهان هم با نتیجه ٥ بر صفر موفق به شکست رعد پدافند هوایی شد. پتروشیمی و سپاهان در دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی که شنبه برگزار شد نیز موفق به کسب برتری شده بودند.

بدین ترتیب فینال سی و چهارمین دوره رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور با حضور دو تیم پتروشیمی و سپاهان برگزار خواهد شد. این مرحله از مسابقات به صورت رفت و برگشت و طی روزهای 29 و 30 تیر برگزار می شود.

پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی لیگ تنیس روی میز است.