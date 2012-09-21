آمادگی نیروهای دفاعی کشور پشت دشمن را به لرزه درمی آورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری پیش از صبح جمعه در مراسم رژه نیروهای مسلح که به مناسب اولین روز از هفته دفاع مقدس و با حضور ائمه جمعه، امیر فلاح فرمانده گروه 33 توپخانه، سرهنگ اصلانی فرمانده انتظامی غرب استان و دیگر مسئولین و فرماندهان نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن تبریک این ایام اظهار داشت: همبستگی ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی (ره)، منجر به پیروزی با شکوه و قدرتمندانه انقلاب اسلامی و غلبه بر طاغوتیان زمان شد.

وی ادامه داد: دشمنان نتوانستند این شکست را تاب بیاورند و با حمایت از رژیم بعث صدام، جنگی بزرگ را علیه ایران ترتیب دادند و ملت ایران اسلامی نیز با جان و دل، هشت سال در مقابل تمام دنیا که به صدام کمک میکردند، ایستادند.

این مسئول عنوان کرد: گرامیداشت هفتته دفاع مقدس در واقع پاسداشت رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است، رشادتهایی که به واسطه آن در جنگی هشت ساله با دشمنان که طولانی ترین جنگ جهان پس از جنگ ویتنام بود، حتی یک وجب از خاک پاک ایران اسلامی به تصرف دشمن در نیامد.

هشت سال دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی

جوهری گفت: هشت سال دفاع مقدس در طول تاریخ ایران بی نظیر است و در واقع برگ زرین و سند افتخاری برای ملت در تمام زمانها است و امنیت و آرامش امروز کشور، به برکت خون پاک شهدا است.

فرماندار شهرستان شهریار افزود: اگرچه نسل اول انقلاب اسلامی ایران با دستان خالی به جنگ با نیروهای تا دندان مسلح دشمن رفتند اما مردانه جنگیدند و پیروز شدند و امروز نسل سوم و چهارم این انقلاب الهی، با اقتدار در عرصه های جهانی حضور پیدا می کنند و به دفاع جانانه و غیرتمندانه پدران و برادران خود، افتخار میکنند.

وی ادامه داد: جوانان امروز کشور نیز مانند نسل اول انقلاب، پشت ولی فقیه خود ایستاده اند و اگر روزی دشمن فکر تجاوز به ایران اسلامی را داشته باشد، به طور قطع نسل جوان با شور و بصیرتی بیش از گذشتگان، از کشور دفاع خواهند کرد و دشمن نیز این را میداند.

جوهری بیان کرد: هراس دشمن از وجود جوانان با ایمان است و به همین دلیل نیز به تکاپو افتاده و با ذلیلانه ترین شیوه قصد تخریب اسلام و مسلمانان را دارد اما تنها کاری که توانست انجام دهد این بود که فیلمسازی صهیونیست را اجیر کند تا فیلمی موهن درباره پیامبر بزرگوار اسلام بسازد که این اهانت نشان از خواری و درماندگی دشمن در برابر مسلمانان دارد.

آمادگی نیروهای دفاعی کشور پشت دشمن را به لرزه درمیاورد

این مسئول افزود: جنگ حق علیه باطل تا زمانی که پرچم اسلام در سراسر دنیا به اهتزاز درآید، تمام نخواهد شد و تنها سنگرها و خاکریزها تغییر خواهند کرد.

فرماندار شهرستان شهریار بیان کرد: امروز نیز کشور ما در جنگ است تنها شیوه و ابزار آن تغییر کرده است، جنگ اقتصادی دشمن یکی از آن نمونه ها است، که با اعمال تحریمهای گوناگون قصد شکست ایران اسلامی را دارد، اما با درایت رهبر معظم انقلاب و هوشیاری ملت، تا کنون موفق نشده اند و پس از این نیز موفق نخواهند شد.

وی گفت: در حال حاضر به پشتوانه آمادگی و تجهیزات نیروهای دفاعی کشور، دشمن جرات حمله به ایران را ندارد که تمام اینها به برکت خون پاک شهدا و رشادتها و فداکاریهای آنان است.