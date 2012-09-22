140هزار دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی که صبح شنبه با حضور نمایندگان استان در مجلس و جمعی از مسئولین استانی در دبستان دخترانه شاهد یاسوج برگزار شد، زنگ بازگشایی مدارس کهگیلویه و بویراحمد به صدا درآمد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در این آیین گفت: 140 هزار دانش آموز در دو هزار و 800 آموزشگاه و هشت هزار و 780 کلاس درس تحصیل می کنند.

پرویز طاهری افزود: برای نخستین سال 9هزار 877 دانش آموز کلاس ششمی در این پایه وارد کلاسهای درس می شوند.

وی بیان کرد: 12 هزار و 341 کلاس اولی هم سال تحصیلی خود را در این استان آغاز کردند.

طاهری توسعه مدارس قرآنی، توسعه مراکز استعدادهای درخشان، توسعه مدارس ورزشی و توسعه آموزشهای معلمان را از مهمترین برنامه های آموزش وپرورش درسال تحصیلی جدید عنوان کرد.

در ادامه این آیین مدیرکل آموزش و پرورش استان به همراه سایر مسئولین با حضور در کلاس پایه ششم، کتابهای این پایه را به دانش آموزان تقدیم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بازگشایی مدارس از صبح امروز در سایر شهرها و بخشهای استان نیز برگزار شد.

همچنین حدود چهار هزار دانش آموز عشایری سال تحصیلی جدید را در مدارس عشایری آغاز کردند.

در سال تحصیلی جدید، 390 دانش آموز عشایری کلاس اولی در155 آموزشگاه وارد کلاسهای درس شدند.