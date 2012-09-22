276 هزار دانش آموز کردستان راهی مدرسه شدند/ دانش آموزان پسر بیشتر از دخترها

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز طی مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار کردستان، فرماندهان نظامی و انتظامی، جمعی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی و اولیاء دانش آموزان جشن بازگشایی مدارس به صورت نمادین در مدرسه ابتدایی شاهد سنندج برگزار شد.

درابتدای این مراسم سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج سخنرانی کرد.

در این مراسم مدیر کل آموزش پرورش استان کردستان اظهار داشت: در سال جاری تحصیلی در سراسر استان کردستان 267 هزار دانش آموز وارد مدارس می شوند.

خسرو ساکی ادامه داد: بر اساس آمار موجود در سال جاری 143 هزار دانش آموز پسر و 124 هزار دانش آموز دختر هستند که در سال جاری نسبت پسران به دختران افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دانش آموزان کردستانی در مقاطع مختلف تحصیلی یادآور شد: در سال جاری 9 هزار دانش آموز در مقطع پیش دبستانی، 137 هزار نفر در ابتدایی، 41 هزار نفر متوسطه و بیش از 9 هزار نفر نیز در مقطع بزرگسال در سراسر استان تحصیل می کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان به شمار مدارس و فضاهای آموزشی در این استان اشاره کرد و افزود: 12 هزار کلاس درس در قالب سه هزار واحد فضای آموزشی پذیرای دانش آموزان در مناطق شهری و روستایی استان کردستان است.

ساکی یادآور شد: در مجموع 25 هزار نفر از فرهنگیان در سال جاری در مدارس کار آموزش و تعلیم دانش آموزان در سراسر استان را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش گفت: با تلاش ها و اقدامات صورت گرفته زیرساخت های لازم برای اجرای طرح جدید فراهم است و مشکلی در زمینه فضای آموزشی در استان کردستان وجود ندارد.

پس ارائه گزارش توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان، نماینده ولی فقیه در استان نیز سخنرانی کرد.

در ادامه زنگ مدارس به صورت نمادین به صدا درآمد و دانش آموزان راهی کلاس های درس شدند.

برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری توسط خود دانش آموزان و استقبال خوب اولیا دانش آموزان از ویژگی های اصلی جشن بازگشایی مدارس در سنندج بود.