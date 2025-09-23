به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح سه شنبه در مراسم بازگشایی مدارس در سنندج با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید بر لزوم همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها در جهت ارتقای کیفیت آموزشی استان تأکید کرد.

وی به تبیین دستاوردهای این حوزه و اقدامات صورت‌گرفته در راستای بهبود فضای آموزشی پرداخت و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، به‌ویژه شهدای دفاع مقدس و تاکید بر اهمیت امنیت و اقتدار کشور، گفت: آغاز سال تحصیلی تنها یک رویداد تقویمی نیست؛ بلکه آغاز مسیری است که با سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، به شکوفایی کشور و تربیت نسلی کارآمد و توسعه‌یافته منتهی می‌شود.

وی در ادامه از آغاز رسمی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: امسال بیش از ۳۴۰ هزار دانش‌آموز در استان کردستان در ۳۲۰۰ مدرسه و ۱۴۷۰۰ کلاس درس به تحصیل خواهند پرداخت.

افتتاح ۷۵ مدرسه جدید در کردستان

حسینی همچنین از افتتاح ۷۵ مدرسه جدید با بیش از ۳۲۴ کلاس درس در استان کردستان خبر داد و افزود: با کمک خیرین و حمایت‌های دولت، ۶۰۰ کلاس درس به سیستم‌های گرمایشی استاندارد مجهز شده و بیش از ۷۰ هزار متر مربع از مدارس استان ایزوگام شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های دیگر در راستای بهبود فضای آموزشی، گفت: بیش از ۱۰۰ هزار متر مربع از محوطه مدارس آسفالت شده و در قالب طرح‌های نوسازی، مدارس استان شاداب‌سازی و به‌روز شده‌اند.

حسینی همچنین به اقدامات شهرداری و شوراهای شهر در سنندج و دیگر مناطق استان اشاره کرد و گفت: خدماتی مانند روان‌سازی ترافیک، زیباسازی معابر و آماده‌سازی محیط‌های مدرسه‌ای، برای ایجاد فضایی مناسب برای دانش‌آموزان انجام شده است.

کمبود نیروی انسانی در مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان به ویژه از همراهی و پیگیری‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولین در حل مشکلات آموزش و پرورش استان قدردانی کرد و افزود: با حمایت‌های آنان، امسال شاهد افزایش ظرفیت پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و کاهش کمبود نیروی انسانی در مدارس هستیم.

وی همچنین از پیگیری‌های ویژه برای تأمین تجهیزات آموزشی و پرورشی مدارس استان خبر داد و گفت: با ارسال بیش از ۷۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و ۲۰ میلیارد تومان برای سرانه مدرسه، امکانات بهتری برای دانش‌آموزان فراهم شده است.

حسینی در پایان به ترویج عدالت آموزشی در استان کردستان اشاره کرد و گفت: ما بیش از ۱۰۰ مدرسه داریم که در آن‌ها کمتر از پنج دانش‌آموز مشغول به تحصیل هستند، و این نشان‌دهنده عزم دولت برای توسعه عدالت آموزشی در اقصی نقاط کشور است.