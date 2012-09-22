  1. استانها
  2. البرز
۱ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

رحیم صفوی:

دفاع از میهن اسلامی یک دفاع اعتقادی است

دفاع از میهن اسلامی یک دفاع اعتقادی است

کرج – خبرگزاری مهر: دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: دفاع از میهن اسلامی یک دفاع اعتقادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحیم صفوی شامگاه جمعه در آیین گشایش نمایشگاه رزمی فرهنگی سپاه کرج با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس جهاد در راه خدا بود، اظهار داشت: دفاع از میهن اسلامی یک دفاع اعتقادی است.

وی گفت: اتحاد و یکپارچگی مردم در هشت سال جنگ تحمیلی با فرماندهی امام راحل سبب پیروزی انقلاب اسلامی شد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا تصریح کرد: دشمنان امروزه در تلاش هستند تا به ایران اسلامی از طرق مختلف ضربه بزنند ولی تاکنون به این هدف شوم خود دست نیافته اند.

رحیم صفوی افزود: حضور تمام اقشار مردم در جبهه های جنگ و وحدت و وجود ایثار و شهادت طلبی سبب شد تا دشمنان در میدان جنگ پیروز نباشند.

وی با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس یادآور دوران جنگ تحمیلی است، اضافه کرد: توانایی و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در هفته دفاع مقدس به نمایش گذاشته می شود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: هفته دفاع مقدس و گرامیداشت آن سبب می شود که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه احیا و همچنین به نسل جدید منتقل شود.

کد مطلب 1701880

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها