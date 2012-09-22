به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحیم صفوی شامگاه جمعه در آیین گشایش نمایشگاه رزمی فرهنگی سپاه کرج با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس جهاد در راه خدا بود، اظهار داشت: دفاع از میهن اسلامی یک دفاع اعتقادی است.

وی گفت: اتحاد و یکپارچگی مردم در هشت سال جنگ تحمیلی با فرماندهی امام راحل سبب پیروزی انقلاب اسلامی شد.



دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا تصریح کرد: دشمنان امروزه در تلاش هستند تا به ایران اسلامی از طرق مختلف ضربه بزنند ولی تاکنون به این هدف شوم خود دست نیافته اند.



رحیم صفوی افزود: حضور تمام اقشار مردم در جبهه های جنگ و وحدت و وجود ایثار و شهادت طلبی سبب شد تا دشمنان در میدان جنگ پیروز نباشند.



وی با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس یادآور دوران جنگ تحمیلی است، اضافه کرد: توانایی و اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران در هفته دفاع مقدس به نمایش گذاشته می شود.



دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: هفته دفاع مقدس و گرامیداشت آن سبب می شود که فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه احیا و همچنین به نسل جدید منتقل شود.