نامه ها به امام رضا(ع) ابعاد چند سویه دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده یوسفی روز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: نامه نگاری به دست فراموشی سپرده می شد و فرهنگ دینی به داد ادبیات ما رسید و این نوع ادبی را حفظ کرد.



وی با بیان اینکه نامه های مردم به امام رضا(ع)، از ابعاد چند سویه برخوردار است، تصریح کرد: درد دلها، مسائل اجتماعی و اخلاقی فراوانی در این نامه ها بیان می شود و واقع نوشتن نامه، به نوعی دردهای اجتماعی را کاهش می دهد.



مدیرمسئول انتشارات شلفین، افزود: مردم در این نامه ها به گونه ای فراتر از وجود انسانی، با امام رضا ارتباط برقرار کرده و ایشان را به چشم کسی می بینند که به واسطه آن حضرت، به خدا نزدیکتر می شوند.



آمادگی برای انتشار نامه های منتخب جشنواره امام رضا



مدیرمسئول روزنامه حرف مازندران، گفت: روزنامه حرف مازندران این آمادگی را دارد تا نامه های منتخبان جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا را در روز چهارشنبه هر هفته که متعلق به چهار امام از جمله امام رضا(ع) است، منتشر کنیم.



شکرالله رضازاده در رابطه با نقش رسانه در گسترش فرهنگ رضوی، اظهار داشت: برگزاری جشنواره، یکی از راههای گسترش فرهنگ رضوی است اما استمرار ترویج فرهنگ رضوی در رسانه از اهمیت بیشتری برخوردار است.



وی با بیان اینکه رسانه ها نقش مؤثری در ترویج فرهنگ رضوی دارند، افزود: روزنامه حرف مازندران این آمادگی را دارد تا نامه های منتخبان جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا را در روز چهارشنبه هر هفته که متعلق به چهار امام از جمله امام رضا(ع) است، منتشر کنیم.



افزایش پنج برابری نامه های ارسالی به جشنواره امام رضا

دبیر اجرایی هفتمین جشنواره سراسری نامه ای به امام رضا(ع)، گفت: بیش از 83 هزار نامه به دبیرخانه جشنواره نامه ای به امام رضا ارسال شده که نسبت به سال گذشته از افزایش حدود پنج برابری برخوردار است.

عباس زارع اظهار داشت: امسال استقبال بی نظیری از جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) شده است.

وی با بیان اینکه نامه ها سرشار از عواطف، احساسات و ارادت به ائمه و به ویژه اما رضا است، تصریح کرد: ایرانیان به همه ائمه ارادت دارند اما وجود بارگاه ملکوتی امام رضا، ارادت مردم را به ایشان، چند برابر کرده است.

رسانه‌ها به گسترش فرهنگ رضوی بپردازند



یک فعال رسانه‌ای و عضو تحریریه روزنامه بشیر، گفت: در سالهای اخیر، رسانه‌ها اقداماتی در راستای گسترش هرچه بیشتر فرهنگ رضوی انجام دادند اما این اقدامات کافی نیست و رسانه‌ های مکتوب و مجازی باید بیشتر به این سمت گام بردارند.



حسین برزگر اظهار داشت: مردم مازندران از دیرباز به اهل بیت ارادت و علاقه دارند و وجود بقاع متبرکه فراوان در مازندران، نشان از اشتیاق و علاقه به ائمه است.



وی تصریح کرد: در این میان، امام رضا به عنوان یکی از پیشوایانی که در زمینه نشر معارف نبوی و اسلامی متحمل زحمت شدند و جان خود را در این راه نثار می‌کردند، به عنوان نکته عظیمی برای پیروان آن حضرت است.