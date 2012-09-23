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۲ مهر ۱۳۹۱، ۹:۳۳

مخدومی:

31 هزار دانش آموز مریوانی در سال جدید به مدرسه رفتند

31 هزار دانش آموز مریوانی در سال جدید به مدرسه رفتند

مریوان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مریوان گفت: بیش از 31 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در سال جدید در مدارس شهرستان مریوان تحصیل می کنند.

منوچهر مخدومی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این تعداد دانش آموز در هزار و 846 کلاس درسی و با دو هزار 741 دبیر سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

وی افزود: دانش آموزان امروز پرچم داران راه آزادی فردای ایران اسلامی هستند و اگر به تربیت آنها به شیوه صحیحی رسیدگی شود آنان جامعه را سالم تحویل آیندگان می دهند.

رئیس اداره آموزش و پرورش مریوان ادامه داد: ماه مهر فرصتی دیگر برای آغاز شکوفایی استعدادها و پیمودن قله های دانایی و اوج گرفتن توانائی های دانشی دانش آموزان است.

مخدومی نظام درسی امسال را متفاوت از هر سالی عنوان کرد و یادآور شد: امسال برای تمامی روستاهای مریوان حتی روستاهایی که یک نفر محصل داشته باشند کادر تدریس فرستاده شده است و تمامی مناطق دور دست و راه های صعب العبور نیز از نعمت خواندن بهرمند هستند.

وی بیان کرد: نظام درسی امسال 3-3-6 است که به این ترتیب نظام ابتدایی شش کلاس، راهنمایی سه کلاس و دبیرستان نیز در سه مقطع برگزار می شود و امسال برای اولین بار کلاس ششم نیز وارد حوزه درسی شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش مریوان در پایان گفت: تمامی مدارسی که به صورت همیشگی در نوبت شیفت صبح برگزار می شوند، روزهای پنجشنیه تعطیل هستند.

کد مطلب 1702459

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