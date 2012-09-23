برگزیدگان جشنواره عکس رژان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه و اهدای جوایز برگزیدگان نخستین جشنواره بین‌المللی عکس رژان، در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

این جشنواره حرکتی است مستقل که با رویکرد تبدیل مفاهیم ذهنی به قاب تصویر آغاز شده، موضوعی که برای نخستین دوره این جشنواره در نظر گرفته شده "گرما" بوده و آثار در دو بخش اصلی با موضوع گرما و بخش ویژه با موضوع گرما در خانه به رقابت گذاشته شدند.

امید ملکی؛ مدیرعامل گروه تجاری رژان به عنوان اولین سخنران این مراسم پشت تریبون رفت و گفت: اکنون که در سایه ایزد منان، نخستین جشنواره بین‌المللی عکس رژان با نمایش آثار و اهدای جوایز برگزیدگان به پایان خود نزدیک می‌شود، با افتخار مراتب صمیمانه‌ترین سپاسگزاری‌های برگزار‌کننده را از کلیه کسانی که همت خود را صرف هر چه بهتر برگزار شدن این جشنواره بین‌المللی نمودند، اعلام می‌دارم. تلاش‌گرانی که بدون شک یاری تک تک آنان برگزاری نخستین سالانه عکس رژان در این سطح کیفی، میسر و میسور نمی‌شد.

وی ادامه داد: ایده حفظ استقلال هنرمند در خلق اثر هنری، نخسیتن بارقه‌های شکل‌گیری سالانه عکس رژان را فراهم آورد و امروز گروه تجاری رژان خشنود است که با توسعه این ایده توانسته بنیانی هر چند کوچک اما مداوم را برای تلاش‌های مستقل هنری در قاب تصویر و زیرعنوان هنر عکاسی فراهم آورد. این گروه بر خود می‌‌بالد که در این راه با تضمین تداوم در ادامه راهی که نخستین قدم را در آن برداشته، از همراهی بزرگوارانه عزیزانی بهره برده است که بی‌ یاری آنان این سالانه عکس نمی‌شد. آنچه امروز شده است و از این رو تقدیر از یکایک آنان را بر خود فرض می‌داند: خانه هنرمندان ایران، موسسه فرهنگی نگاه نو تهران، اعضای محترم هیات داوران و عکاسان عزیزی که از همراهی این کاروان سالار ره‌نشناس دریغ نورزیده و این کاروان حله را تا بدین غایت که می‌بینید یاری‌رسان بودند.

ملکی خاطرنشان کرد: در این راه البته باید قدردان همراهی‌های گروه تولیدی شاپه فرانسه نیز بود که حمایت‌های خود را در راه برگزاری این جشنواره لحظه‌ای فرونکاست و نشان داد درجهانی که با کمال تأسف ستیز سرآمدترین الگوی زیست در آن شده است، موفقیت می‌توانید روحی همکاری‌جویانه داشته باشد.

مدیرعامل گروه تجاری رژان افزود: دریافت بیش از 5 هزار قطعه عکس توسط 623 عکاس از بیست و یک کشور جهان، در زمانی کمتر از یک ماه پس از انتشار فراخوان عمومی توسط دبیرخانه جشنواره، به گواهی اصحاب نظر، نشان از استقبال کم نظیر عکاسان از اولین دوره یک جشنواره عکس داشته است، جشنواره‌ای که موضوع آن به یک انتزاع مفهومی از واژه گرما اختصاص یافته بود، خلاف آمد عادتی که البته باید از آن کام گرفت.

سپس در حالی که از پوستر دومین دوره جشنواره با موضوع آب رونمایی شد، ملکی ادامه داد: امروز که در حضور شما عزیزان از پوستر سالانه عکس رژان با موضوع آب رونمایی می‌شود، برگزار‌کنندگان امیدوارند که همچنان با وفاداری به اصل حفظ استقلال در خلق آثار هنری به عنوان رکن اصلی این جشنواره و باور راسخ برگزار‌کنندگان آن، بار دیگر حضور پر مهر عکاسان را از سراسر جهان در این سالانه همراه داشته باشند، چرا که اینجا دل ضعیف و تن خسته می‌خرند، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است.

پس از ملکی نوبت به اریک پایا رسید که از فرانسه برای حضور در این مراسم، آمده بود.

مدیر فروش شرکت شاپه فرانسه در سخنرانی‌اش گفت: 2 روز پیش فرصتی دست داد تا عکس‌های ارسال شده به دبیرخانه جشنواره را مشاهده کنم. بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. عکس‌های ارسالی از دو جنبه مرا به وجد آورد: نخست آنکه در اولین دور یک جشنواره بین‌المللی این تعداد زیاد عکس شرکت نموده بود و دوم استعداد بالای عکاسان.

وی افزود: موضوع جشنواره گرما بود. آیا فکر می‌کنید که آن را می‌بینید؟ نه، اما من به شما می‌گویم که بسیار بیشتر از این خواهید دید. در هر یک از عکس‌ها من شعر، احساس و محبت خاصی را می‌دیدم. نکته اسرارآمیز آن بود که گویی احساس عکاس در زمان گرفتن هر عکس را می‌توان درک نمود. از طریق عکس، عکاس درهای دنیای ذهن خود را به روی ما می‌گشاید و ما را دعوت به سفر با خود می‌نماید. ما همسفر احساسات او می‌شویم.

اریک پایا ادامه داد: شاید او ساعت‌ها و ساعت‌ها در انتظار یافتن یک لحظه مناسب به کمین نشسته است. ورای احساسات، هنرمند قسمتی از روح خود را به ما نمایان می‌سازد، قسمتی از باورهای خود. احساسی که هنگام مشاهده این عکس‌ها به ما مستولی می‌شود رشته‌ای است که انسان‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد. درست همان چیزی که ما در طول این دوران پر طنش به آن نیازمندیم. و من بسیار خرسندم که فرصتی پیش آمد تا بتوانم احساسات انسانی خود را با شما به اشتراک بگذارم.

با پایان سخنرانی اریک پایا، کلیپ جشنواره به نمایش درآمد که بخش‌هایی از مراسم داوری جشنواره را به تصویر کشیده بود.

پس از آن، دکتر مهدی مقیم‌نژاد به نمایندگی از هیأت داوران جشنواره پشت تریبون رفت و بیانیه هیأت داوران را این‌چنین آغاز کرد: فرهنگ ایران زمین با گرما عجین است. با گرما و نور. چه آنکه در این خاک وحدانیت را با نور معنا کرده‌اند. خداوند در اینجا شیدان شید است: نور علی نور‌؛ و فیض بی کرانش از جنس گرماست. اینجا سرزمین خورشید است.

وی ادامه داد: اولین جشنواره بین المللی عکس رژان در شرایطی به کار خود خاتمه می‌دهد که موضوعیت گرما را برای کار خود برگزیده است. اگر گرما را در همه معانی انتزاعی و صفات مترادفش در یاد آوریم، و اگر بخواهیم این همه را با رسانه‌ای همچون عکاسی بازگو کنیم که عینیت و واقعیت اجزاء تفکیک ناپذیر آنند، در آن صورت این جشنواره را باید چالشی بااهمیت برای عکاسان توصیف کرد. هیأت داوران، آثار رسیده به این جشنواره را به دلیل تنوع نگاه عکاسان به مفاهیم گرما و تحقق بخشیدن این مفاهیم از راه برگزیدن موضوعات هوشمندانه و متنوع و شیوه‌های عکاسی متناسب گامی به جلو در عکاسی ایران می‌داند.

مقیم‌نژاد خاطرنشان کرد: هیأت داوران ضمن آنکه تلاش کرده تا آثار برگزیده و تقدیر شده، نماینده و برآیند روح این جشنواره باشد، بر این عقیده است که این آثار ضمن تأیید توفیق هدف فرهنگی این جشنواره، بازگوینده بلوغ فکری عکاسان و توسعه زبان و بیان عکاسی در این سرزمین است.

هیأت داوران اولین جشنواره بین‌المللی عکس رژان متشکل از شهید‌العلم، سیف‌الهم صمدیان، کیانوش عیاری، ساعد نیک‌ذات و مهدی مقیم‌نژاد، در بند پایانی بیانیه‌شان ضمن تشکر از برگزارکننده و تلاش‌های فرهنگی آن، خواهان استمرار طرح مفاهیم عمیق انتزاعی به عنوان موضوع دوره‌های آتی و رفع نواقص احتمالی شدند.

با پایان قرائت بیانیه هیأت داوران، نوبت به اهدای جوایز رسید. برای اهدای جوایز مجری از مهندس دردشتی و مهندس ملکی به نمایندگی از شرکت رژان، اریک پایا از شاپه فرانسه و سیف‌الله صمدیان، ساعد نیک‌ذات و مهدی مقیم‌نژاد به عنوان داوران جشنواره دعوت کرد تا روی صحنه حاضر شوند.

اسحاق آقایی و ساسان جوادنیا نخستین کسانی بودند که روی صحنه آمدند و لوح تقدیر به همراه صد یورو جایزه نقدی را به عنوان شایسته تقدیر در بخش ویژه دریافت کردند. جایزه اصلی این بخش به مبلغ هزار یورو به همراه لوح تقدیر و تندیس جشنواره به فردین نظری رسید.

در بخش اصلی هم جمشید فرجوند فردا، سید رضا مهری، ‌مهرداد امینی، حامد کلاهچیان تبریزی، امید شکری، ساسان جوادنیا و ارکان کلندرلی به عنوان شایسته تقدیر، لوح تقدیر و صد یورو جایزه نقدی را دریافت کردند.

محمد اولادی وطن در بخش اصلی سوم شد و علاوه بر تندیس جشنواره و لوح تقدیر، پانصد یورو جایزه نقدی دریافت کرد.

مهدی فاضل رتبه دوم را کسب کرد و تندیس، لوح تقدیر و هزار یورو جایزه نقدی دریافت کرد.

در این بخش جایزه اول که شامل هزار و پانصد یورو جایزه نقدی، لوح تقدیر و تندیس جشنواره بود به جلال شمس آذران رسید.

با پایان مراسم هم به تمام هنرمندانی که آثارشان برای نمایشگاه برگزیده شده بود، گواهی شرکت و کتاب نمایشگاه اهدا و بابت امتیاز نمایش و چاپ آثار در کتاب و انتشارات مربوط به نمایشگاه به هر یک از آثار انتخاب شده مبلغ 50 یورو پرداخت شد.