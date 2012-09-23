پلیس به دنبال افشای سرنوشت نامعلوم دختر جوان

به گزارش خبرنگار مهر، هفتم شریور سال گذشته زنی با مراجعه به کلانتری 138 جنت آباد به مأموران اعلام کرد که دخترش به نام لیلا . ش 25 ساله 28 مرداد سال 90 از منزل خارج شده و پس از آن دیگر به خانه بازنگشته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور شعبه پنجم دادیاری دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به اداره یازدهم ، کارآگاهان در تحقیقات از اعضای خانواده "لیلا"دریافتند که فقدانی با اعضای خانواده اش دچار اختلافات خانوادگی بوده و آخرین بار ، 31 مرداد با خواهر بزرگتر خود تماس تلفنی داشته و از آن زمان به بعد هیچگونه اطلاعی از وی وجود ندارد .

در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی یکی از دوستان نزدیک فقدانی ، کارآگاهان به تحقیقات از این زن جوان به نام "ستاره"پرداختند . براساس اظهارات ستاره ، زمینه ی دوستی لیلا با وی از یک آرایشگاه آغاز شده و 31 مرداد نیز آنها با یکدیگر قرار ملاقات داشته اما پس از غیبت و حاضر نشدن لیلا در محل قرار ملاقات ، ستاره با تلفن همراه او تماس گرفته اما لیلا پاسخگوی تماس های ستاره نبوده است .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ -با اعلام این خبر گفت : با توجه به شواهد و قرائن بدست آمده ، کارآگاهان با تحقیق از مراکز درمانی ، پزشکی قانونی و .... ، به دنبال روشن کردن سرنوشت فقدانی بوده اما تا به این لحظه هیچگونه اطلاعات جدیدی در اختیار کارآگاهان اداره یازدهم قرار نگرفته است .به همین خاطر به درخواست خانواده فقدانی و به دستور دادیار پرونده دستور انتشار تصویر فقدانی صادر شده است . از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر فقدانی شده و اطلاعی در خصوص سرنوشت وی دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس های 51055511 و 51055611 در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.