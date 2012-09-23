افزایش 61 درصدی صادرات در خراسان شمالی/ 11 میلیون دلار کالا صادر شد

جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شش ماهه نخست سال جاری 11 میلیون و 408 هزار و 699 دلار کالا از گمرک خراسان شمالی صادر شده که این میزان به نسبت مدت مشابه سال گذشته 61 درصد افزایش داشته است.

وی در مورد وزن کالاهای صادر شده نیز اظهار داشت: کالاهای صادره در مدت مذکور 15 تن و 426 کیلوگرم وزن داشته که از این نظر نیز در نیمه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته 42 درصد افزایش روی داده است.

جعفری غالب کالاهای صادراتی را شامل کود اوره، میله فولادی، فرآورده‌های پلاستیکی، ایزوگام، سیمان، پودر کریستال، ملامین، دستگاه حلاجی، سنگ گرانیت، مواد قالب بندی دندان، محصولات کشاورزی و ... اعلام کرد.

به گفته وی میزان صادرات قطعی خراسان شمالی در شش ماه نخست سال گذشته 10 تن و 892 کیلوگرم کالا به ارزش دلاری 7 میلیون و 66 هزار و 13 دلار بوده است.

این مسئول تصریح کرد: این کالاها به کشورهای عراق، امارات، ژاپن، ایتالیا، افغانستان و برخی از کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

میزان واردات کالا به خراسان شمالی 60 درصد کاهش یافت

وی در ادامه در مورد میزان واردات قطعی کالا به استان نیز اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری یک میلیون و 589 هزار و 313 دلار کالا از طریق گمرک استان وارد شده است.

جواد جعفری با اعلام اینکه در مدت مشابه سال گذشته 3 میلیون و 956 هزار و 39 دلار کالا وارد استان شده بود، تصریح کرد: بر این اساس میزان واردات کالا به خراسان شمالی در شش ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته 60 درصد کاهش داشته است.

وی وزن کالاهای وارده به استان را در مدت مذکور دو تن و 73 کیلوگرم ذکر کرد و افزود: وزن کالاهای وارده در شش ماهه نخست سال قبل، پنج تن و 119 کیلوگرم بود که از این نظر نیز میزان واردات کالا به استان 60 درصد کاهش داشته است.

جعفری بیشترین کالای وارداتی به استان را در نیمه نخست سال جاری برنج پاکستانی عنوان کرد و گفت: این برنج توسط اتحادیه تعاونی مرزنشینان خراسان شمالی از کشور پاکستان وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزش کالای صادراتی از گمرک خراسان شمالی در طول سال گذشته 32 میلیون و 338 هزار و 513 دلار بود که از این نظر به نسبت سال 89 حدودا 1.5 برابر افزایش یافته بود.

ارزش کالاهای وارداتی به استان نیز در سال گذشته شش میلیون و 816 هزار و 887 دلار اعلام شده بود که از این نظر نیز واردات کالا در سال 90 به نسبت سال پیش از آن، حدود 12 درصد کاهش یافته بود.