تنها راه مبارزه با فرسایش خاک احیای پوشش گیاهی و صیانت از جنگل ها است

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرسایش خاک مشکلات اقتصادی بسیاری را بر جوامع تحمیل می کند، افزود: درختان جنگلی و مرتع موثرترین عوامل محافظ خاک در مقابل فرسایش هستند.

وی اظهارداشت: زیان های ناشی از فرسایش به خاک محدود نشده بلکه ذرات خاک شسته و باعث پر شدن کانالهای آبیاری، سدها و غیره نیز می شود.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: فرسایش خاک نه تنها در عصر حاضر بلکه طی قرون یکی از خطرات جدی و تهدید کننده رفاه و آبادی هر جامعه بوده است.

وی افزود: بدون شک پیشرفت و دوام کشاورزی مستلزم بکار بردن روش های مناسب و موثر برای جلوگیری یا کم کردن میزان شسته شدن و هدر رفتن خاک است.

رحمانی در ادامه با بیان اینکه استفاده بی رویه انسان از زمین های زراعتی، مراتع و جنگها خاک را در معرض فرسایش قرار می دهد، یادآورشد: قطع بی رویه درختان جنگلی، چرای بیش از حد دام در مراتع و استفاده بی رویه از زمین های زراعتی باعث فرسایش شدید خاک خواهد شد.