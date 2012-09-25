انتقال گوزن های زرد جزیره اشک به دیگر زیستگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدی اظهار داشت: در پی این گزارش ماموران سازمان حفاظت محیط زیست در استان موضوع را بررسی کردند و تعدادی از این گوزن را در اراضی کشاورزی را یافتند و اقدام به زنده گیری آنها کردند.

به گفته وی، در بررسی های اولیه صورت گرفته توسط کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست کمبود منابع آب و علوفه در جزیره اشک ، استرس هاس محیطی و پایین آمدن آب دریاچه ارومیه باعث خروج گوزن ها از جزیره اشک شد.

مدیر کل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست با بکارگیری یک فروند بالگرد طی سه روز در چندین مرحله پرواز اقدام به انتقال 15 هزار لیتر آب و 2 تن علوفه در جزیره اقدام کرد.

به گفته وی، با این اقدام صورت گرفته از خروج گوزن ها سواحل جلوگیری به عمل آمده اما پیش بینی می شود در صورت تداوم این شرایط زیستی در جزیره اشک جمعیت گوزن با دشواری هایی همراه شود.

محمدی یاد آور شد: در سالها گذشته سازمان حفاظت محیط زیست به جهت تعدیل جمعیت گوزن در جزیره اشک اقدام به زنده گیری حدود 80 راس گوزن از جزیره و انتقال آنها به سایر زیستگاه ها ی مستعد که در محدوده پراکنش تاریخی این گونه محسوب می شود؛ اقدام کرد.

وی افزود: با شرایط پیش آمده و پیش بینی های که کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از آینده جمعیت گوزن زرد و زیستگاه جزیره اشک دارند نسبت به معرفی مجدد این گونه به زیستگاه های مستعد با هدف معرفی مجدد این گونه به زیستگاه های طبیعی اقدام کند.

محمدی گفت: از جمله زیستگاه های مستعد که نیازمند ارزیابی و امکان سنجی علمی می باشد اراضی جنگلی منطقه حفاظت شده میرآباد در جنوب پیرانشهر و شمال سردشت در استان آذربایجان غربی است.

مدیر کل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی تاکید کرد: طی دو روز بازدید از جزیره اشک و زیستگاه های جنگلی منطقه سردشت بعمل آمد، خوشبختانه هیچ گونه تلفات گوزن زرد از جزیره اشک جزیره نداشته ایم.

وی ادامه داد : اما به دنبال اجرای برنامه ای برای زنده گیری و انتقال بخش عمده جمعیت گوزن های جزیره اشک به منطقه جنگلی سردشت ، دز و کرخه با هدف معرفی مجدد هستیم.

محمدی در ادامه گفت: برای اجرای این اقدام همه نیازمند تشکیل یک گروه کاری علمی با هدف ارزیابی زیستگاه های مستعد و همچنین یک گروه کاری اجرایی مورد نیاز برای انتقال گوزن ها هستیم و بخش کوچکی از جمعیت گوزن در جزیره اشک حفظ خواهد شد.

وی بیان داشت: بر اساس مطالعات ظرفیت برد جزیره اشک ، در شرایط مناسب می تواند حدود 200 راس گوزن را در خود داشته باشد.

محمدی اظهار داشت: تجهیزاتی که برای زنده گیری،‌انتقال و رها سازی در زیستگاه های طبیعی مورد نیاز است شامل سلاح ها و دارو های بیهوشی ، استفاده از چرخ بال برای انتقال گوزن ها به زیستگاه ها و همچنین در زمان رها سازی گوزن ها نیازمند این هستیم که تعدادی ردیاب ماهواره ای بر روی تعداد ی گوزن ها نصب کنیم که پس از رها سازی بتوانیم کنترل و پایش کنیم.

وی ادامه داد : برای تامین این لوازم و تجهیزات باید سازو کار های لازم را فراهم کنیم و همچنین باید از ظرفیت های کارشناسی و دانشگاهی ملی و بین المللی هم در شناسایی زیستگاه های مستعد و هم معرفی مجدد این گونه به زیستگاه طبیعی استفاده کنیم.

وی در پایان تاکید کرد این امر نیازمند عزم و اراده جدی با پشتیبانی علمی و فنی از مراکز علمی و دانشگاهی برای اجرای این برنامه است.



