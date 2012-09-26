گذری در بازار میوه بروجرد/ محصولات داخلی بازار را قرق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان و شهرستان بروجرد با آب و هوای مناسب و رودهای پرآب و خاک حاصلخیز استعداد ویژه ای برای کشاورزی دارد به طوریکه پایه اصلی اقتصاد مردم این استان را کشاورزی تشکیل می دهد.

مطابق سند توسعه صادرات غیرنفتی لرستان سطح زیر کشت محصولات باغی استان بیش از 38 هزار و 500 هکتار است که 49 درصد آن را درختان غیربارور و 51 درصد آن را درختان بارور تشکیل داده است.

از این مقدار بیش از 110 هزار تن انواع محصولات باغی تولید می شود که با توجه به اینکه باغات غیربارور استان طی سه تا پنج سال آینده به بار می نشیند بنابراین در آینده ای نزدیک شاهد رشد مناسبی در میزان تولیدات باغی خواهیم بود.

از جمله محصولات باغی شاخص استان می توان به انار، انجیر، سیب، زردآلو و گردو اشاره کرد.

البته در این استان با آب و هوای چهار فصل عمده محصولات باغی زمینه پرورش دارند به طوریکه در حال حاضر در زمینه میوه های دانه دار انواع سیب، گلابی و به، در بخش میوه های هسته دار گیلاس، آلبالو، آلو، هلو، شفتالو، زردآلو، شلیل، در بخش میوه های دانه ریز انواع انگور، انواع توت درختی و توت فرنگی، در زمینه میوه نیمه گرمسیری انار، انجیر، زیتون و انواع مرکبات و همچنین برخی میوه های خشک و میوه های سردسیری در این استان تولید می شود.

روند تولید محصولات باغی در استان به گونه ای است که در بیشتر میادین میوه و تره بار لرستان محصولات تولیدی خود استان عرضه می شود و علاوه بر اینکه محصولات باغی لرستان مشتریان زیادی از سراسر کشور دارد.

با این تفاسیر به نظر می رسد حمایت از توسعه باغات و عرضه محصولات داخلی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی موضوعی باشد که در استان لرستان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ظرفیت موجود برای توسعه باغات در استان و همچنین مصوبه دولت برای ایجاد 40 هزار هکتار باغ در استان به نظر می رسد تمرکز بر روی اجرای این مصوبه در سال تولید ملی علاوه بر ایجاد اشتغال می تواند سهم محصولات تولیدی استان در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش دهد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد در این رابطه اظهار داشت: عمده محصولات باغی این شهرستان را بادام، گردو، انگور، هلو، سیب، گلابی، انواع توت،گیلاس، زدآلو، آلبالو و انجیر تشکیل می دهد.

رضا امینی ادامه داد: امسال پیش بینی شده بود که از مجموع باغات بارور این شهرستان بیش از 89 هزار تن محصول باغی برداشت شود اما به دلیل خشکسالی حدود 81 هزار و 128تن محصول باغی برداشت خواهد شد.

وی ادامه داد: سطح باغات بارور این شهرستان 9هزار و 751هکتار و مجموع باغات بارور و غیر بارور این شهرستان هم اکنون 15هزار و 14هکتار است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد کیفیت بالا و زودرس بودن محصولات باغی این شهرستان را از ویژگیهای این محصولات برشمرد و بیان داشت: این امر موجب شده است که محصولات بروجرد جایگاه ویژه ای در بازار مصرف استان و به ویژه استانهای همجوار پیدا کند.

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