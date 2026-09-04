کیارش بیرانوند در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با هماهنگی محیطزیست و همچنین مطالعاتی که دانشگاه برای ذخایر ژنتیکی ماهیان در سطح رودخانههای لرستان، گونههای بومی در رودخانههای استان شناسایی شد.
وی عنوان کرد: در این راستا سالانه با هماهنگی سازمان محیطزیست، یک میلیون قطعه بچهماهی در رودخانهها و سدهای استان رهاسازی میشود.
مدیرکل شیلات لرستان، ادامه داد: این اقدام در این راستا بوده که هم ذخایر ژنتیکی رودخانهها بازسازی شود و هم صیادان محلی بتوانند امرارمعاش کنند و هم سرانه مصرف ماهی در استان را بالا ببرند.
بیرانوند، بیان داشت: همچنین این ظرفیت به تولیدات استان اضافه خواهد کرد.
وی یادآور شد: برنامه این است که این ظرفیت یک میلیون را به بیش از دو میلیون قطعه بچهماهی در سطح رودخانهها و سدهای استان در سالهای آتی برسانیم.
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