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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۹

رستوران سنتی متخلف در خرم‌آباد پلمب شد

رستوران سنتی متخلف در خرم‌آباد پلمب شد

خرم‌آباد - رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب رستوران سنتی متخلف در مرکز این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی در سخنانی، اظهار داشت: پلیس لرستان در راستای صیانت از حقوق شهروندان و مقابله با هرگونه تخلفی نظیر کم‌فروشی، گران‌فروشی و فعالیت واحدهای فاقد مجوز تمرکز ویژه‌ای دارد. این هدف از طریق همکاری نزدیک با اتاق اصناف، سازمان صمت، تعزیرات و سایر نهادهای ذی‌ربط در مرکز استان دنبال می‌شود.

وی افزود: در جریان این اقدام مأموران پلیس اماکن عمومی با حضور در محل صنوف، وضعیت رعایت استانداردهای قانونی و انتظامی را بررسی کردند. هدف از این بازدیدهای میدانی، ایجاد آرامش خاطر برای مردم و اطمینان از این است که خدمات دریافتی توسط شهروندان، در چارچوب قوانین و با رعایت سلامت اقتصادی آنان انجام شود.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان، گفت: در جریان این بازرسی‌ها برای ۱۱ واحد صنفی تذکرات لازم ابلاغ و هشت واحد نیز به دلیل تخلفات مشاهده شده، اخطار پلمب صادر، همچنین، یک واحد رستوران سنتی که به دلیل عدم توجه به اخطارهای مکرر و بی‌توجهی به قانون و حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کرد، پلمب شد.

سرگرد کوهزادی با تأکید بر اینکه سلامت خدمات، حق مسلم هر شهروند است، تصریح کرد: برخورد با متخلفانی که با تخلفات خود، حقوق مردم را زیر پا می‌گذارند، با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6936784

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