آیت الله ابطحی معارف ناب اهل بیت را پرورانده است/ تجلیل از مؤلف «صحیفه رضویه»

به گزارش خبرنگار مهر «نخستین همایش صحیفه رضویه الجامعه» ادعیه امام رضا(ع) به گردآوری و کوشش آیت الله سید محمد باقر ابطحی و تجلیل از این نویسنده عصر سه شنبه 4 مهرماه در سالن همایش‏های دانشگاه امام صادق با حضور مؤلف اثر و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیت الله مهدوی کنی و جمعی از استادان و پژوهشگران برگزار شد.

سید محمد حسینی در این مراسم گفت: برنامه‏های متنوعی در کشور به مناسبت دهه کرامت برگزار می‎شود. از جمله جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) که امروز از یکی از شخصیت‏های عالم که تألیفاتی گوناگون درباره تفاسیر قرآن و احادیث اهل بیت دارند تجلیل می‏شود. بنده آیت الله ابطحی را از همان دوره دانشجوی درسال 68 می‎شناختم ایشان زحمات بی‎وقفه‎ای در شناسایی اهل بیت (ع) به مخاطبان دارند. از جمله تدوین 100 اثر به چا رسیده و صدها اثر منتشر نشده که کار کمی نیست. آنهایی که دستی در تحقیق و تتبع دارند می‎دانند که تألیف یک اثر پژووهشی متقن و مستحکم چه زحماتی دربردارد.

وی افزود: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بزرگان علم و ادب و دانش تجلیل به عمل می‏آوریم حتی علمایی که برای مردم ناشناخته هستند و جزو مفاخر یکی از استان‎های کشور هستند. مقام معظم رهبری هم در برپایی این برنامه‏ها اصرار دارند. در اصفهان این مفاخر را به سه دوره از صدر اسلام تا صفویه و دوره صفویه تا معاصر و دوره معاصر تقسیم کردیم که از 15 تن از دانشمندان و مفاخر این استان تجلیل به عمل آمده و می‏آید.در شهرستانهای دیگر هم همینطور است برای مثال برای آیت الله قاضی آبانماه در تبریز بزرگداشت به عمل می‎اوریم و از آیت الله گلپایگانی در قم یاد می‎کنیم. می‎خواهیم هر هفته برنامه‏ای اینچنینی داشته باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: آیت الله ابطحی از بزرگان و مراجع علمی اصفهان و قم تلمذ نموده و آثار زیادی دارند.همانطور که حجت الاسلام میرلوحی(سخنران قبل از وزیر) اشاره کردندازآن جمله .1.المدخل الی تفسیر الموضوعی للقرآن کریم، تفسیر، عربی، 10 جلد2.الصحیفة السجادیة الجامعة، دعا، عربی؛ (این کتاب دربردارنده 270 دعا و نیایش از امام سجاد(ع) است، در حالی که صحیفه سجادیه که از قبل موجود بودند، 54 دعا دارند)3.جامع الاخبار، حدیث، عربی، 2 جلد؛ (در این کتاب، روایت‌های ائمه معصومین(ع) در زمینه تفسیر قرآن، گرد آمده است)4.الصحیفة العلویة الجامعة، دعا، (700 دعا از امام علی(ع))5.صحیفه فاطمه زهرا و چهار فرزندش، دعا، عربی، (دعاهای فاطمه زهرا(س) و فرزندانش: امام حسن، امام حسین، امام باقر و امام کاظم(ع))6.صحیفه امام صادق(ع)، دعا، عربی، (1000 دعا از امام صادق(ع))7.الصحیفة الرضویة الجامعة، دعا، عربی، (دعا و مناجات‌های امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و امام زمان(ع))8.الدرر اللاّمعة فی احادیث الجامعة، حدیث و رجال، عربی، (این کتاب، مقدمه‌ای بر کتاب جامع الاحادیث الشیعه نوشته آیت‌الله العظمی بروجردی است)9.عوالم العلوم، عربی10.فقه جامع الاحادیث، حدیث، عربی، (موضوع این کتاب، تفسیر، دلالت احادیث و بررسی تعارض و رفع آنها است)11.معجم اسناد روایات، رجال و حدیث، عربی 12، صحیفه نبویه، و 13صحیفه رضویه ودهها آثار دیگرمنتشرشده و یا دردست چاپ هستند که می‏توان اشاره کرد.

حسینی تصریح کرد: آثار آیت الله ابطحی و از جمله این اثر صحیفه رضویه یک دوره آموزشی معارف ناب اسلامی است که از شخص اول جهان اسلام یعنی پیامبر اسلام شروع می‎شود تا معرفی اهل بیت(ع) که در قالب دعا گردآوری شده است. بعد علمی جشنواره امام رضا با کارهای پژوهشگرانی مانند ایشان بر بعد هنری و فرهنگی سالیان قبلی فائق آمده است. دانشگاه‏ها و دانشگاهیان استقبال گسترده‏ای در تألیف اثر و مقاله در باره شخصیت علمی وبعد اخلاقی امام رضا کرده‏اند.

وی افزود: در سفر چهارم دولت به مشهد دبیرخانه جشنواره امام رضا(ع) را به یک بنیاد مستقل تبدیل کردیم.که تدوین دانشنامه رضوی در 2500 مدخل اولین کار بزرگ این بنیاد است. صحیفه رضویه هم به زبان‏های انگلیسی، اردو و بوسنیایی در حال ترجمه است چرا که همه جای دنیا از جمله کوبا و آمریکای جنوبی و لاتین مشتاق خواندن معارفناب اهل بیت هستند. این کارها می‎تواند دستمایه کارهای فرهنگی و علمی دیگر بشود و امیدواریم با این گامها در ترویج فرهنگ رضوی قدم برداشته باشیم زیرا اگر فرهنگ رضوی در جامعه پیاده شود دیگر از هجمه فرهنگی دشمن هراسی نخواهیم داشت.

آیت الله سید محمد باقر موحد ابطحی نیز با ذکر حدیثس گفت: امام سجاد فرمودند در آخرالزمان مردمانی عمیق اندیش می‎آیند که خداوند سوره حدید عنکبوت را نازل کرد تا به عمق مطالب قرآن اذعان کنند.

وی افزود: سیره اهل بیت دعا بوده و حضرت امیر بزرگترین دَعا(دعا کننده)بوده است. ابطحی به گردآوری کامل ادعیه امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت دعاها به شکل کامل اعراب گذاری شده تا هرکس با هراندازه از معلومات(درهر سطحی) بتواند آن را بخواند.فهارس در قسمت اول و آخر و مأخذ و عناوین ادعیه کامل آمده است تا خوانندگان و پژوهشگران به آسانی از مطالب کتاب بهره ببرند.

وی درپایان گفت: صحیفه‏ها و عوالم العلوم (از آثار ایشان) درادامه بحارالانوار و رسائل الشیعه هستند وشاید بعد از این دو اثرمهمترین منابع و کتب شیعی محسوب می‏شوند.