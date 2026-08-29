به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی شامگاه شنبه در آیین افتتاح نیروگاههای خورشیدی در شهرستان شازند گفت: اکنون مسئله انرژیهای تجدیدپذیر یکی از اولویتهای راهبردی استان مرکزی است و تمام ظرفیتها برای حمایت از سرمایهگذاران در این حوزه بکار گرفته شده است.
استاندار مرکزی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاههای خورشیدی مدار بهرهبرداری در این استان به ۹۴۶ مگاوات رسیده است، افزود: در آینده نزدیک جشن یک هزار مگاواتی شدن ظرفیت تولید برق خورشیدی استان مرکزی برگزار خواهد شد که این دستاورد در سایه همت جمعی و تمرکز بر ضرورتهای کشور حاصل شده است.
پاسخ مقتدرانه به ناترازی شبکه
زندیهوکیلی با تشریح شرایط حساس شبکه برق کشور، تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان با هدف ضربه به زیرساختهای حیاتی، چهار هزار مگاوات از توان تولیدی کشور را با چالش مواجه کردند.
استاندار مرکزی گفت: این استان با غیرت و همت مضاعف، موفق شد هزار مگاوات انرژی خورشیدی را به تنهایی وارد مدار کند، این اقدام که در یکسال گذشته محقق شد، الگوی موفقی از توانمندی داخلی در مواجهه با فشارهای خارجی است.
وی با تأکید بر مزیتهای استراتژیک نیروگاههای خورشیدی در استان مرکزی، بیان کرد: این ظرفیت ۹۴۶ مگاواتی در بیش از یکهزار نقطه پراکنده احداث شده است.
استاندار مرکزی ادامه داد: برخلاف نیروگاههای بزرگ حرارتی که آسیبپذیری بالایی دارند، توزیع تولید در هزار نقطه، ضریب امنیتی شبکه را بهطور چشمگیری ارتقا داده و در عین حال، هزینههای احداث آن نسبت به نیروگاههای حرارتی بهمراتب کمتر و دوره ساخت آن کوتاهتر است.
چشمانداز تولید برق پاک
استاندار مرکزی با اشاره به تنظیم برنامه کلان پنج هزار مگاواتی برای سه سال آینده گفت: در سال نخست، پانصد مگاوات محقق شد و برای سال جاری نیز برنامه تحقق ۱۸۰۰ مگاوات در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر جذابیتهای اقتصادی این سرمایهگذاری برای بخش خصوصی و بهبود شرایط خرید تضمینی در بورس انرژی، از حمایتهای نمایندگان مجلس بهویژه نماینده مردم شازند و همکاری فرمانداران و شرکتهای توزیع برق در پیشبرد این پروژهها قدردانی کرد.
زندیهوکیلی بیان کرد: توسعه زیرساختها در حوزههای نیروگاهی، راهسازی و مسکن با هدف خدمت بیمنت به مردم و رفع ناترازیها در اولویت دستگاههای اجرایی استان مرکزی است و این مسیر با جدیت تا دستیابی به اهداف نهایی ادامه خواهد داشت.
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