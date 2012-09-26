دشمن در جبهه جنگ نرم به دنبال ناامید کردن نسل جوان از توان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس امروز با حضور سرهنگ لعلی فرمانده سپاه ناحیه سیدالشهداء شهرستان اسلامشهر، سرهنگ قوچی فرمانده حوزه بسیج ادارات شهرستان اسلامشهر، دکتر سعید شفائی رئیس دانشگاه آزاد اسلامشهر و جمعی از معاونان، کارکنان، اساتید و دانشجویان واحد اسلامشهر در سالن اجتماعات این واحد دانشگاهی برگزار شد.

سعید شفائی در ابتدای این مراسم ضمن تقدیر از حضور پر شور کارکنان در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس به بیان ارزشهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس پرداخت و ضمن بر شمردن نعمات و دستاوردهای آن برای ایران اسلامی، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ایثارگران هشت سال جنگ تحمیلی تاکید و خواستار انس هرچه بیشتر نسل جوان با فرهنگ ایثار و رشادت دلاورمردان عرصه ایمان و استقامت شد و گفت: لازم است تا با گرامیداشت آن روزها، نسل جوانمان را با درس‌های رزمندگان جبهه حق علیه باطل آشنا کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دوران دفاع مقدس را برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: دفاع مقدس، درخشان‌ترین واژه در تاریخ و فرهنگ حماسه‏های عزت آفرین ایران در همه دوران‌ها است که خاطرات دلاوری‏های آن، در تاریخ شکوهمند این دیار برای همیشه به یادگار خواهد ماند .

وی گفت: زیباترین فصل این فرهنگ، خالقان این حماسه عظیم، ایثارگرانی هستند که با اراده‌ای آهنین و ایمانی بی‌نظیر، رهنورد صراط مقدّسی شدند که پاداش آن، جاودانگی و بقا بود.

شفائی ادامه داد: شهدا، ایثارگران و رزمندگانی که با آفرینش حماسه‌های جاویدان تاریخ را مبهوت هنرنمایی خویش کردند، برای ایران و ایرانی، غرور و بالندگی به ارمغان آوردند و ملت قهرمان ایران آرامش و آسایش امروز خود را مدیون آنان هستند.

وی در ادامه به مقایسه بین کشورهای صاحب ولایت فقیه با دیگر کشورها پرداخت و نقش و جایگاه ولایت و ولایت مداری را در پیروزی و اثبات اقتدار ملی و جهانی ایران اسلامی بسیار والا ارزیابی کرد.

رئیس واحد اسلامشهر در خاتمه به مسئولیت خطیر دانشگاهیان در دوران حاضر اشاره کرد و گفت: اگر در طول 8 سال جنگ تحمیلی با گلوله جوانان ما را به شهادت رسانده‌اند، امروز در جبهه جنگ نرم بدنبال ناامید کردن نسل جوان از توان کشورشان هستند و این مساله مسئولیت دانشگاهیان را برای ایجاد فضای امید و نشاط علمی دو چندان کرده است.

سرهنگ پاسدار لعلی فرمانده سپاه ناحیه سیدالشهداء شهرستان اسلامشهر نیز در این مراسم ضمن تقدیر از رئیس و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در گرامیداشت ایام 8 سال جنگ تحمیلی و برگزاری این مراسم، دفاع مقدس را یادآور رشادت های دلاورمردان، اوج فضایل اخلاقی و ایثار و معنویت در بین مردم دانست که باید ارج نهاده شود؛ چراکه با یرگزاری این آئین ها در درجه اول از شبهات و انحرافاتی که در تاریخ کشور و واقعه عظیم جنگ تحمیلی ایجاد می شود جلوگیری کرده و همچنین به همه نشان می دهیم که اصول مکتبی مذهب تشیع، فرهنگ رشادت، ایثار و شهادت است.

وی در ادامه با بیان خاطراتی از ایام 8 سال دفاع مقدس، جنگ را یادآور روز عروج انسانهای راستین به درجه اعلای شهادت خواند و صبر و صلابت خانواده های شهدا در رسانیدن پیام عزت و اقتدار ایران اسلامی به گوش جهانیان را ستود.

فرمانده سپاه ناحیه سیدالشهداء شهرستان اسلامشهربا اشاره به تغییر موضع دشمنان ایران اسلامی از جنگ نرم به جنگ سرد، پر کردن اوقات فراغت به منظور دور کردن ما از مبانی مذهبی و اعتقادی و نیز ایجاد فاصله بین روحانیت و اقشار جامعه را مهمترین اهداف دشمن از جنگ نرم برشمرده و بر افزایش آگاهی و بصیرت و نیز ارتقای علم، باور، انگیزه و اعتقاد در بین عموم مردم و بویژه جوانان تاکید کرد.

به گزارش مهر، مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با تقدیر از فعالان بسیج کارکنان و دانشجویان و نیز تقدیر از 5 تن از جانبازان سرافراز و 3 خانواده بزرگوار سرداران آسمانی شهرستان اسلامشهر خاتمه یافت.