98 درصد املاک شهری کشور سنددار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بکائیان صبح چهارشنبه در نشست با مدیران ثبت احوال گلستان افزود: طرح کاداستر یک برنامه 20 ساله است که بر اساس آن تا پایان سال 93 همه اطلاعات مربوط به املاک شهری کشور در قالب بانک جامع املاک کشور ثبت می شود.

وی تصریح کرد: این اسناد در کنار نقشه های کاداستر که همه اطلاعات فرد به همراه محدوده دقیق ملک ثبت شده است علاوه بر جوابگوی کامل نیازهای افراد از فروش چند باره ملک به افراد مختلف و سوء استفاده های احتمالی جلوگیری می کند.



وی با بیان این که تا کنون برای 70 درصد املاکی که در ثبت اسناد کشور سابقه دارند سند صادر شده است افزود: پرونده 30 درصد باقی مانده در حال پالایش است که تا کنون برای پنج درصد این املاک نیز سند صادر شده است.

وی در ادامه سخنان خود از ثبت خلاصه معاملات املاک در کشور خبر داد و گفت: با این اقدام از مغایرت در اطلاعات بانک جامع املاک کشور جلوگیری و اطلاعات به روز می شود.

راه اندازی سامانه فعالیت مخترعان

بکائیان در این مراسم همچنین از راه اندازی سامانه ای برای تسریع در فعالیت مخترعین و مبتکرین هم داد و گفت: با راه اندازی این سامانه از این پس مخترعین و افرادی که بخواهند آرم یا علامت تجاری خود را ثبت کنند نیاز به مراجعه حضوری به ادارات این سازمان ندارند و می توانند به صورت اینترنتی اقدام به این کار کنند.

وی کاستن از مالکیت های ثبت نشده را مهمترین هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برشمرد و گفت: با انجام صحیح و دقیق این رسالت ، بخشی از بار دستگاه قضایی کشور کاسته می شود.



معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تهیه نقشه کاداستر 20 میلیون هکتار از اراضی ملی در سال جاری خبر داد.



محمد حسن بکائیان با بیان این که نقشه های کاداستر ، تلفیقی از اطلاعات گرافیکی و توصیفی املاک است گفت: این نقشه ها محدوده جغرافیایی اراضی را با دقت بالا و درصد خطای صفر مشخص می کند.



وی افزود: جانمایی این اراضی و تهیه نقشه های کاداستر ، دست متجاوزان از اراضی ملی و منابع طبیعی را کوتاه و پدیده ای به نام زمین خواری را به حداقل می رساند.

تهیه نقشه کاداستر 30 میلیون هکتار از اراضی ملی



وی با بیان این تاکنون نقشه کاداستر 30 میلیون هکتار از زمین های منابع طبیعی کشور تهیه شده است افزود: تهیه این نقشه ها مالکیت اراضی و املاک دولتی و انفال را تثبیت می کند.



بکائیان در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود یک میلیون و 400 هزار هکتار اراضی ملی در استان گلستان گفت: متاسفانه بیش از 200 تا 300 هزار هکتار از این اراضی ، نقشه کاداستر ندارند.

وی به مسئولان ثبت اسناد و املاک تاکید کرد: تلاش ویژه ای برای جانمایی و تهیه این اراضی در استان انجام دهند.



بکائیان، تثبیت حریم راه ها، حریم سدها و بستر رودخانه ها از دیگر برنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای حفظ انفال در کشور برشمرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز گفت: تثبیت اسناد از تشکیل پرونده های قضایی مردم در دادگستری ها که مربوط به تداخل ، تعارض یا تعرض به املاکشان است ، می کاهد.



جمشیدی در بخش دیگری از سخنان با بیان این که ما به تعلیمات همه انبیا احترام می گذاریم افزود: اما زیاده خواهان با نگاه نژادپرستانه خود از مرزهای انسانیت عبور و احساسات آزادگان جهان را جریحه دار می کنند.



رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: بخشی از پرونده های وارده به دستگاه قضایی به دلیل اختلافات ملکی است که با کار دقیق در بخش ثبت اسناد و به روز شدن فعالیت های این اداره از حجم این پرونده ها در دادسراها و دادگستری ها کاسته می شود.



احمد فاضلیان تحقق شعار بهداشت قضایی را یکی از اهداف کلان قوه قضاییه برشمرد و افزود: دستیابی به این هدف مستلزم همکاری و تلاش همه قوا و دستگاه های حاکمیتی و همکاری همه جانبه آحاد مردم جامعه است.



وی تصریح کرد: در این راستا ثبت اسناد واملاک که وظیفه تثبیت مالکیت دولت و مردم بر اموال منقول و غیرمنقول را بر عهده دارد می تواند با استفاده از فناوری های روز و به کارگیری امکانات مناسب نرم افزاری و سخت افزاری نقش مهمی در تحقق بهداشت قضایی ایفا کند.



وی با بیان این که ثبت اسناد و املاک ریشه الهی و قرآنی دارد گفت: خدمت در این مجموعه امر مقدسی است که می تواند در ایجاد جامعه امن و توسعه امنیت قضایی و حقوقی تاثیرگذار باشد.